Guiño al comercio local en Celanova

La Asociación de Comerciantes de Celanova (Asociación Celanova Chea) pone en marcha la campaña denominada “Celanova en ruta”, en la que obsequiarán con regalos promocionales de la propia asociación, además de Comercio Galego, a través de rascas que se podrán conseguir con compras entre los días 6 y 12 de abril a partir de treinta euros en los alrededor de ochenta establecimientos de la villa ourensana que participan.

La ecuación de esta promoción, que dinamiza la actividad local y pone en valor el trabajo de los comerciantes de Celanova, es sencilla: una compra, un rasca. La entrega, consistente en diferentes bolsas, paraguas y bolígrafos, tendrá lugar el jueves 16 en la Praza Maior. Esperan en total un millar de euros en regalos.

Detalla Ismael Núñez Estévez, presidente de la asociación, que “lo que pretendemos con esta primera edición es incentivar el consumo en el comercio local, el de proximidad, dinamizarlo, visibilizarlo. Que el vecino de Celanova y todo aquel que se quiera sumar se dé cuenta de lo bueno que es comprar en el comercio de la villa”.

VEINTIDÓS CAMPAÑAS EN 2026

La actitud emprendedora y la apuesta por el comercio de proximidad sigue creciendo en Celanova. Un año y medio ha pasado ya desde que Ismael Núñez asumió la presidencia de la asociación, que ya va por ciento treinta comerciantes que forman parte de esta iniciativa que sigue impulsando los valores del comercio de proximidad. “El balance que hago de este periodo de tiempo es muy bueno, lo mejor es que la asociación está creciendo sin parar. El último año se adhirieron veintiocho socios más y seguimos para arriba. Cerramos el año pasado con un total de diecisiete campañas y este 2026 esperamos llegar hasta las veintidós”, relata.

Bolsa, bolígrafo y paraguas que esperan a los afortunados. | Celanova Chea

“Estamos en una campaña continua”, continúa, “acabamos de dejar la del Día del Padre y nos metemos ahora con esta Celanova en Ruta”. Y en breve tendremos otra de las más importantes, la del Día de la Madre. De eso se trata, de dinamizar el comercio de Celanova”, termina.