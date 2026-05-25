¡Con la de cosas buenas que hemos escrito sobre ZP!
Derechos de unos y de otros
El debate público sobre la causa a Zapatero acaba de comenzar y parece inevitablemente abocado a terminar dominado por filtraciones parciales, interpretaciones interesadas y batallas políticas antes de que los tribunales concluyan una investigación que se anuncia larga, compleja y jurídicamente muy sensible.
España vuelve así a enfrentarse a una vieja pregunta que nunca ha terminado de resolverse legalmente: cómo compatibilizar el derecho de los ciudadanos a conocer posibles casos de corrupción con la necesidad de preservar la neutralidad judicial y los derechos fundamentales de cualquier investigado
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