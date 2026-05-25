Derechos de unos y de otros

El debate público sobre la causa a Zapatero acaba de comenzar y parece inevitablemente abocado a terminar dominado por filtraciones parciales, interpretaciones interesadas y batallas políticas antes de que los tribunales concluyan una investigación que se anuncia larga, compleja y jurídicamente muy sensible.

España vuelve así a enfrentarse a una vieja pregunta que nunca ha terminado de resolverse legalmente: cómo compatibilizar el derecho de los ciudadanos a conocer posibles casos de corrupción con la necesidad de preservar la neutralidad judicial y los derechos fundamentales de cualquier investigado