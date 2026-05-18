A mostra sobre a Virxe do Cristal de Vilanova dos Infantes suma outra obra
60 PEZAS
Alcanzando xa as 60 pezas de 50 artistas, a exposición sobre a Virxe do Cristal en Vilanova dos Infantes incorpora unha nova obra de Leandro Sánchez.
A exposición sobre a Virxe do Cristal de Vilanova dos Infantes, unha iniciativa promovida polo escritor Xosé Manuel del Caño coa colaboración do Concello de Celanova e da Fundación Curros Enríquez, suma unha nova peza do escultor Leandro Sánchez.
O artista mallorquín afincado dende hai anos en Ourense fixo entrega nas dependencias municipais dunha peza cerámica da Torre da Homenaxe e, no seu interior, unha imaxe da Virxe do Cristal. “Celanova é un sitio moi especial que sempre me tratou moi ben. Cando Del Caño me chamou para facer algo, pintei un cadro da torre e da igrexa. Quedei satisfeito, pero pensei en facer algo máis”, dixo.
“Para o Concello de Celanova é unha honra contar con este novo traballo, que se sumará á exposición colectiva que se pode visitar na Torre da Homenaxe de Vilanova dos Infantes”, dixo o alcalde, agradecendo a Leandro Sánchez, así como aos demais autores que participan nesta homenaxe colectiva, que se pode visitar en Vilanova. A colección, que comezou con 30 pezas doutros tantos autores galegos, suma xa 60 obras de 50 artistas.
