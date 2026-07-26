FUNDACIÓN CURROS ENRÍQUEZ
Pulo promocional para a literatura e autores de Terra de Celanova
FUNDACIÓN CURROS ENRÍQUEZ
O convenio foi asinado polo presidente da AELG, Cesáreo Sánchez, e polo alcalde de Celanova e representante da fundación, Antonio Puga, e servirá para artellar unha programación cultural compartida entre ambas as entidades.
Entre as accións previstas figuran a organización de conferencias, obradoiros, seminarios e presentacións de libros na Casa dos Poetas, así como o deseño de rutas culturais e literarias. O acordo tamén contempla a promoción da obra dos escritores e escritoras da comarca e o fomento do intercambio con autores integrados na AELG.
A colaboración inclúe ademais o desenvolvemento de proxectos culturais de interese común e a posta en marcha de actividades conxuntas nas áreas de actuación de ambas as institucións, reforzando a difusión do patrimonio literario galego e a dinamización cultural de Celanova.
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