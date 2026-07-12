Reivindicación do Camiño do San Rosendo en Celanova

ENCONTRO INSTITUCIONAL

Antonio Puga destacou a importancia da cooperación institucional e do Camiño de San Rosendo como nexo de unión entre ambos municipios

Antonio Puga e Alberto Costa mostran os seus presentes no acto do Santo Tirso.
Antonio Puga e Alberto Costa mostran os seus presentes no acto do Santo Tirso. | Concello de Celanova

Unha delegación institucional do Concello de Celanova, presidida polo alcalde Antonio Puga Rodríguez, participou este fin de semana na recepción oficial das cidades irmanadas e amigas de Santo Tirso, organizada pola Cámara Municipal de Santo Tirso no marco das festas de São Bento.

Trátase dun acto de confraternización e amizade que reforza os lazos que unen ambas as comunidades, vinculadas historicamente pola figura de San Rosendo, e que permite ademais a Celanova establecer novas relacións e vías de colaboración con outras cidades irmanadas con Santo Tirso, este ano un total de 14 procedentes de países como Alemania, Brasil, Cabo Verde, Francia, Inglaterra, Italia, Luxenburgo e Santo Tomé e Príncipe.

Unha delegación do Concello de Celanova participou na recepción das cidades irmanadas e amigas de Santo Tirso

Colaboración

Durante a súa intervención, o alcalde celanovés Antonio Puga puxo en valor a relación de amizade e colaboración institucional que Celanova mantén con Santo Tirso, e amosou a súa vontade de seguir traballando de xeito conxunto en beneficio de ambas as comunidades.

Neste sentido, reivindicou a importancia da cooperación e de fomentar o intercambio cultural, educativo, social e económico para o crecemento dos pobos, e de manter políticas de proximidade, orientadas a resolver os problemas e necesidades da xente no día a día. Así mesmo, puxo de manifesto a importancia do Camiño de San Rosendo a Santiago como elemento de unión entre ambos os concellos, así como a súa relevancia para a dinamización turística do territorio.

Albergue

Algo que tamén resaltou na súa intervención Alberto Costa, presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, quen engadiu a creación dun albergue para peregrinos e melloras no eido da sinalización na cámara lusa. Precisamente na freguesía de San Miguel do Couto, lugar de nacemento do santo celanovés, está o quilómetro cero deste Camiño.

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