La solidaridad con Venezuela se extiende por Celanova y Xinzo de Limia

Juan Arredondo, chileno, afincado en Ourense desde hace veinte años, es el responsable del colectivo de inmigrantes Caminando Juntos, de Xinzo de Limia, que acaba de completar su registro como asociación y reúne a más de 150 familias de A Limia y concellos limítrofes. En cuestión de semanas han pasado de sumergirse en el proceso de regularización a activar una campaña de ayuda a los damnificados por los terremotos en Venezuela.

Cuentan desde el principio con el apoyo del gobierno local, que además del protocolario minuto de silencio ha proporcionado locales -la propia Casa do Concello, la Casa da Cultura, la oficina de Servizos Sociais- donde se recogen medicamentos, material sanitario, útiles para las tareas de rescate. Esos son los puntos en horario de mañana, entre las 08,00 y las 14,00 horas. Por las tardes, ayer empezó a funcionar un almacén en la tienda Ágora. Entre este miércoles y jueves empezarán a enviar lo donado a Fevega en Ourense.

“Va lento, la difusión ha sido a través de redes sociales, pero la gente de Ágora repartirá también folletos. Ves a la gente de allá muy apagadita, hay que entender que el inmigrante, venga de donde venga, tiene la mitad de su cuerpo en un país de origen, porque deja atrás familia, deja atrás amistades, deja bienes”, señala Arredondo.

En Celanova, las dos docenas de voluntarios de la asociación Cantaclaro ya organizaron el primer envío con el material recibido, y catalogado y empaquetado durante el fin de semana en su local junto a las piscinas municipales. María Nieves Veloso, una de las directivas, explica que atienden tres horas por la mañana y otras tres por la tarde. En el segundo envío habrá nuevos materiales, las necesidades cambian rápido, e incorporarán biberones, sueros, papillas, toallitas húmedas… “Somos conscientes de que esto irá así, cambiando, e irá para largo”, admite Veloso, antes de atender la consulta de una vecina que apura el plazo para la regularización.

Desde Cruz Roja Ourense, su portavoz, Ángela Ramallo, advierte que ellos han lanzado una campaña “con un horizonte temporal de dos años”. Lo recaudado servirá para las compras que la Federación Internacional decida realizar y gestionar desde uno de los nodos de distribución en Panamá. En Venezuela, sobre el terreno, la ayuda la gestionará la Cruz Roja local. Han empezado por levantar un hospital de campaña en La Guaira.

“Nosotros, la diáspora, debemos conservar la fuerza y la energía. No podemos caer”, dice María Nieves Veloso en Celanova mientras espera que el Concello les apoye, “ni tiempo hemos tenido de pedírselo, pero esperamos que reaccione como lo está haciendo mucha gente de acá”. “Como chileno, tengo cierta cultura sísmica. Sé cómo enfrentarlo, cómo reaccionar… y también sé que el problema empieza ahora”, resume Juan Arredondo desde Xinzo.