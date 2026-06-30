Un terremoto de 4,2 grados vuelve a agitar una Venezuela sumida en caos

Venezuela afronta la mayor emergencia humanitaria de su historia reciente tras el doble terremoto del 24 de junio, cuyos efectos continúan agravándose a medida que avanzan las labores de rescate y se actualizan los balances oficiales. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, confirmó este lunes que al menos 1.719 personas murieron, 5.024 resultaron heridas y 15.866 permanecen damnificadas a causa de los seísmos de magnitud 7,5 y 7,2 que sacudieron el centro de la costa venezolana. Además, el número de personas atendidas en hospitales, hospitales de campaña y puntos de triaje asciende ya a 22.616.

El impacto territorial del desastre abarca siete estados, con La Guaira como epicentro humano y material. Allí, barrios completos quedaron reducidos a escombros y miles de familias permanecen desplazadas. Las autoridades confirmaron 855 edificios dañados, de los cuales 189 sufrieron un colapso total. La destrucción de redes de agua, electricidad y transporte dejó a amplias zonas sin capacidad de respuesta local, obligando a centralizar la atención en Caracas y en los hospitales de campaña instalados por equipos nacionales e internacionales.

La dimensión humana del desastre se mide también en los desaparecidos. Aunque el Gobierno venezolano no publicó un listado oficial completo, organismos humanitarios mantienen que miles de personas continúan en paradero desconocido debido al colapso urbano, la interrupción de las comunicaciones y el desplazamiento masivo hacia refugios improvisados. En La Guaira, Catia La Mar, Caraballeda y Los Corales, familias recorren hospitales, morgues y zonas de derrumbe en busca de información, mientras vecinos y voluntarios elaboran sus propios listados ante la falta de registros centralizados.

Labores de búsqueda

Las labores de búsqueda de supervivientes continúan siendo la prioridad absoluta. La operación internacional desplegada en Venezuela es ya una de las mayores movilizaciones de equipos USAR en la región. Según OCHA, 44 equipos de búsqueda y rescate urbano procedentes de 27 países, con más de 2.200 especialistas y alrededor de 140 perros de rastreo, trabajan de forma ininterrumpida utilizando cámaras térmicas, detectores acústicos, drones y sensores sísmicos para localizar posibles supervivientes bajo los escombros.

La situación sigue siendo extremadamente compleja debido a la intensa actividad sísmica. Desde el terremoto principal se han registrado 611 eventos sísmicos, de los cuales 609 corresponden a réplicas. La última, de magnitud 4,2, se produjo el lunes y, aunque generó alarma entre la población, no provocó nuevos daños estructurales ni víctimas, según las autoridades.

El Gobierno venezolano reforzó la presencia militar en La Guaira y en sectores del Distrito Capital para garantizar el acceso de los equipos de emergencia, asegurar corredores humanitarios y prevenir incidentes en áreas donde se registraron saqueos aislados. El aeropuerto internacional de Maiquetía fue reabierto parcialmente para vuelos humanitarios y de carga, mientras que el Metro de Caracas y otras infraestructuras de transporte continúan operando con restricciones debido a daños estructurales y cortes eléctricos.

La presión sobre el sistema sanitario sigue siendo extrema. Decenas de hospitales y centros de salud sufrieron daños o continúan funcionando con limitaciones por la falta de agua potable y las interrupciones del suministro eléctrico. Se instalaron hospitales de campaña en La Guaira, Caracas y Miranda para atender a los miles de heridos y canalizar la llegada de medicamentos y material quirúrgico. Las autoridades informaron además de que el 90 % del servicio eléctrico en La Guaira ya fue restablecido, aunque continúan los trabajos para recuperar plenamente los servicios básicos.