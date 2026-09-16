Vilanova dos Infantes baila por la Virgen de O Cristal

Vilanova dos Infantes amaneció este martes engalanada para vivir su día grande. La mañana estuvo amenizada por la Banda de Vilanova dos Infantes, que puso la nota musical desde temprano a una jornada que congregó a cientos de devotos, vecinos y visitantes en esta histórica villa. El reloj marcaba las once y media cuando dio comienzo el momento más esperado y vistoso de la romería: la solemne “Procesión do Encontro”.

La imagen de la Virxe do Cristal, ahora reproducida en metacrilato tras el trágico robo de la original en 2015, recorrió las calles empedradas escoltada por los vistosos estandartes de las parroquias, mientras los vecinos se congregaban para rendirle un sentido homenaje.

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Al ritmo de gaitas y tambores, los singulares danzantes de Vilanova, ataviados con sus impolutos trajes blancos y llamativos sombreros repletos de flores, esperaban a la comitiva. Esta costumbre es un patrimonio vivo que se transmite de generación en generación. Así lo explicaba Marimar, una vecina orgullosa de su legado: “Fun danzante durante trinta e tantos anos. Devota do Cristal, dancei co meu fillo e coa miña nora”.

Las Danzantes con coloridas cintas trenzadas con precisión y elegancia al son de la música tradicional. | Lucía Otero

El punto álgido de la romería estuvo marcado precisamente por las danzantes, ya que este año fueron íntegramente mujeres las que realizaron su emblemático baile ante la imagen de la virgen. Con sus coloridas cintas trenzadas con precisión y elegancia al son de la música tradicional, ofrecieron un espectáculo cargado de respeto.

Recuerdo

La festividad mantiene viva una historia que comenzó en 1630, cuando un vecino descubrió el cilindro de cristal que hoy sigue siendo el corazón de O Cristal.

La solemne “Procesión do Encontro”. | Lucía Otero

El encuentro entre las imágenes y la misa de campaña, presidida por el obispo, supusieron el clímax espiritual. Sin embargo, bajo la alegría de la fiesta y los actos litúrgicos, en el corazón de Vilanova siempre late un profundo poso de melancolía. La imagen a la que hoy rinden culto es la heredera de una fe inmensa hacia la pieza robada, “unha imaxe moi pequeniña... a que todos mamamos esa devoción que os nosos pais nos fan desde nenos”.

El trágico recuerdo de aquel suceso sigue ligado a la devoción y la vecindad no olvida a quien fue el guardián de su patrona. “Estamos moi tristes desde que foi da morte de don Adolfo. Moi triste”, confesaba este martes una feligresa. Pese a las heridas del pasado, Vilanova demostró que su romería es un inquebrantable acto de amor por sus raíces.