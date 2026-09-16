Nuestro Liceo

Hablar del Liceo de Ourense es hablar de una parte esencial de la historia de nuestra ciudad. Desde su fundación en 1850, cuando nació con el nombre de Recreo de Artesanos de Ourense, esta institución ha sabido evolucionar con los tiempos sin perder su razón de ser: constituir un espacio abierto a la cultura, al encuentro y a la participación ciudadana.

Desde 1957 tiene su sede en el histórico Pazo de Oca-Sarmiento, antigua residencia de esta familia y considerado uno de los pazos renacentistas más importantes de Galicia y, sin duda, el más destacado de la ciudad de Ourense. Su construcción fue iniciada por Álvaro de Oca y Deza al menos en 1522, prolongándose las obras durante varias décadas hasta culminar, en 1583, la fachada que mira hacia la actual calle Lamas Carvajal. Especialmente representativo es su magnífico Patio de Columnas, junto con los escudos de históricos linajes gallegos que se conservan tanto en el patio como en la fachada. A este extraordinario patrimonio se incorporaron posteriormente elementos artísticos de gran interés, como la fuente de mármol de Carrara del escultor Francisco Piñeiro Reigosa y las grandes pinturas costumbristas de Ramón Buch Buet que adornan y flanquean el Patio de Columnas.

Pero el verdadero valor del Liceo no reside únicamente en su extraordinaria historia y patrimonio

Pero el verdadero valor del Liceo no reside únicamente en su extraordinaria historia y patrimonio. Una institución con 175 años solo puede mantenerse plenamente viva cuando existe detrás de ella dedicación, capacidad de gestión y una clara vocación de servicio a la sociedad.

En este sentido, merece un especial reconocimiento la labor desarrollada por su presidente actual, Javier Casares, por los miembros de su Junta Directiva, el gerente de la institución y sus trabajadores, cuyo compromiso, dedicación y capacidad para impulsar la institución han permitido preservar su extraordinario legado y, al mismo tiempo, mantener un Liceo abierto, dinámico y estrechamente vinculado a Ourense. Su trabajo representa un magnífico ejemplo de cómo conservar una institución histórica sin convertirla en algo estático, proyectándola hacia el futuro y poniéndola al servicio de la cultura y de la sociedad ourensana.

La celebración de alrededor de 400 actividades anuales —entre conferencias, conciertos, congresos, exposiciones, presentaciones de libros, homenajes y encuentros culturales— refleja la extraordinaria vitalidad de la institución. A esta intensa programación se suman iniciativas como la Escuela de Ajedrez para niños, cuyos alumnos participan incluso en competiciones de ámbito nacional, y la colaboración con la ONG Valores, que desarrolla actividades de sensibilización, integración e igualdad.

Pero, más allá de las cifras y de su propia programación, destaca especialmente la permanente disposición del Liceo para abrir sus puertas a asociaciones, colectivos e iniciativas ciudadanas, convirtiéndose en un espacio de encuentro, participación y convivencia que contribuye activamente al enriquecimiento cultural y social de Ourense.

Para la Asociación Mirada Mulleres +60, el Liceo representa mucho más que un lugar de reunión: es nuestra casa. En sus instalaciones podemos desarrollar reuniones, conferencias, mesas redondas, jornadas de sensibilización y actos institucionales dirigidos a combatir el edadismo, promover el envejecimiento activo, defender los derechos de las personas mayores y poner en valor su experiencia, talento y aportación a la sociedad.

La generosidad con la que el Liceo acoge iniciativas como las desarrolladas por nuestra Asociación refleja una manera de entender esta histórica institución: abierta a la sociedad y comprometida con la cultura, el diálogo, la convivencia y la participación ciudadana.

Después de 175 años, el Liceo continúa siendo una institución imprescindible para Ourense. Su historia constituye un extraordinario legado, pero quizás su mayor mérito sea haber conseguido que ese legado permanezca vivo, activo y útil para la sociedad. Cuidar y apoyar al Liceo es preservar una parte esencial de la historia y la cultura de Ourense. Hacerse socio es contribuir a mantener vivo ese legado y asegurar su futuro para las próximas generaciones.