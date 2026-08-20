Doan a Celanova un cadro da Virxe de Cristal

ARTE

Un cadro obra da pintora celanovesa María Consuelo Fernández Fermoso xa forma parte do patrimonio da vila de San Rosendo

Augusto Delgado, Antonio Puga e Octavio Delgado, co cadro da Virxe de Cristal, obra da celanovesa Consuelo Fermoso.
Augusto Delgado, Antonio Puga e Octavio Delgado, co cadro da Virxe de Cristal, obra da celanovesa Consuelo Fermoso. | Concello de Celanova

O Concello de Celanova recibiu este mércores a doazón dun cadro da Virxe de Cristal, obra da pintora local María Consuelo Fernández Fermoso (Celanova, 1911 - Verín, 1995). A entrega formalizouse nun acto celebrado na Casa Consistorial, no que participaron familiares da artista e o alcalde, Antonio Puga.

Octavio e Augusto Delgado, familiares da pintora e doadores da obra, explicaron que sempre quixeron que o cadro permanecese na vila natal de Consuelo Fermoso ao coñecer a historia da Virxe de Cristal.

A obra pasará a formar parte da exposición colectiva que se pode visitar na Torre da Homenaxe de Vilanova dos Infantes, comisariada polo escritor Xosé Manuel Del Caño e integrada por pezas de máis de 60 artistas. A mostra pode visitarse este mes de agosto, de xoves a domingo e festivos, de 11,00 a 14,00 e de 16,00 a 19,00 horas.

Parte do patrimonio

Unha vez rematada a exposición, o cadro quedará incorporado ao patrimonio municipal, segundo anunciou o alcalde.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats