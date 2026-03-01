La Xunta da luz verde ambiental a una planta de valorización de residuos de construcción en Celanova

La Xunta de Galicia ha otorgado la declaración ambiental favorable al proyecto para la construcción de una planta de valorización de residuos de construcción y demolición (RCD) en el municipio de Celanova (Ourense), tras concluir que no se prevén efectos adversos significativos sobre el medio ambiente si se cumplen las condiciones establecidas.

Según ha informado el Gobierno gallego, el informe de impacto ambiental (IIA), emitido por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, determina la viabilidad ambiental de la instalación, aunque recuerda que esta resolución no exime al promotor de obtener el resto de autorizaciones, licencias y permisos necesarios para su puesta en marcha.

La resolución ya fue remitida al órgano sustantivo correspondiente y será publicada próximamente tanto en el Diario Oficial de Galicia (DOG) como en la página web de la Consellería.

Los detalles de la planta

La futura planta, destinada a la valorización al aire libre de residuos procedentes de obras y demoliciones, se ubicará en una parcela de aproximadamente 7.400 metros cuadrados situada en el lugar de Outeiro, en la parroquia de Cañón.

El proyecto contempla distintas áreas operativas, entre ellas una caseta de oficina, zona de descarga, espacio de triaje, área de almacenamiento de materiales valorizados, contenedores para residuos rechazados, una zona de trabajo equipada con machacadoras y una balsa destinada al riego de los residuos para evitar la dispersión de polvo.

La capacidad máxima prevista de recepción alcanzará las 46.000 toneladas anuales de residuos, aunque la estimación inicial de funcionamiento se sitúa en torno a las 7.000 toneladas al año.

Según las previsiones del promotor, alrededor del 80% de los residuos tratados serán valorizados para la producción de áridos reciclados -unas 5.500 toneladas anuales-, mientras que algo más del 20%, cerca de 1.500 toneladas, serán descartadas.

En cuanto a la composición de los materiales valorizados, aproximadamente el 27% corresponderá a restos de hormigón, otro 27% a tejas, más de un 9% a ladrillos y bloques cerámicos, mientras que el porcentaje restante estará formado por mezclas de estos materiales.