INCENTIVOS FISCAIS
Os produtores reclaman un maior apoio ao sector no OUFF
INCENTIVOS FISCAIS
O OUFF acolleu o IV Encontro Estatal da Plataforma Audiovisual de Produtoras, que durante tres xornadas reuniu en Ourense asociacións e federacións de distintos puntos de España para debater sobre o presente e o futuro da produción independente.
“Para o festival é unha honra poder ter isto”, destacou o director artístico do OUFF, Óscar Doviso, quen incidiu na importancia de “facer visible o traballo que se fai desde estes encontros para o mundo do cinema”.
Para Felipe Lage, presidente da Asociación Galega de Produtoras Independentes (Agapi) e produtor executivo de Zeitun Films, “hai grandes resultados, pero necesítase tamén facer as cousas mellor”, sinalando necesidades en materia regulatoria, fiscal e de financiamento.
Entre as principais preocupacións aparece a nova lexislación audiovisual e a definición do produtor independente. Lage reclamou “un marco xurídico favorable e moderno”, ademais de reforzar os incentivos fiscais e a posición das produtoras nas negociacións con plataformas e televisións.
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