Ourense Film Festival 2026, programación, sedes y compra de entradas

El Ourense Film Festival celebra su 31ª edición del 25 de septiembre al 4 de octubre con más de 160 proyecciones repartidas por diferentes espacios de la ciudad.

El Ourense Film Festival (OUFF) regresa a la ciudad del 25 de septiembre al 4 de octubre de 2026 con diez jornadas dedicadas al cine. La programación incluye la Sección Oficial Internacional, Panorama Galicia, cortometrajes, ciclos temáticos, homenajes y la sección Made in OU, además de encuentros profesionales y actividades paralelas.

Si quieres asistir a alguna de las películas, estas son las fechas, secciones, sedes y opciones para conseguir entradas.

Organizadores, autoridades y patrocinadores en la presentación da 31ª edición do OUFF en el Pazo de Vilamarín. | OUFF

Fechas del festival

La 31ª edición del OUFF se celebrará del 25 de septiembre al 4 de octubre de 2026.

La gala de inauguración tendrá lugar el 26 de septiembre a las 20:00 horas en el Auditorio Municipal, con la proyección de Las ciegas hormigas. La clausura está prevista para el 3 de octubre a las 20:00 horas, también en el Auditorio, con El mal hijo.

Durante esos días, las proyecciones se distribuirán entre los Cines Pontevella, el Teatro Principal, el Cineclube Padre Feijoo, el Auditorio Municipal y el Centro Cultural Marcos Valcárcel.

La exposición de "El señor de los anillos" organizada por el OUFF con motivo del 25 aniversario de la saga. | Martiño Pinal

Programación por secciones

El OUFF reúne diferentes secciones y ciclos que permiten acercarse a producciones internacionales, gallegas y ourensanas, además de recuperar películas y dedicar espacios específicos a diferentes autores y géneros.

Sección oficial

La Sección Oficial Internacional reúne parte de las principales propuestas del festival. Junto a ella se encuentran la Sección Oficial Panorama Galicia, Inédito y Colleita.

Las películas de estas secciones tienen un precio de 4 euros y se proyectan principalmente en los Cines Pontevella y el Teatro Principal.

Entre los títulos programados figuran películas como Dust, Amata, La casa de las mujeres, Club Kid, Fjord, Historias paralelas, Nuda propiedad, Hold Onto Me, Terra vil o The Wolf, The Fox and The Leopard, entre otras.

La programación se completa con la Sección Oficial Curtametraxes, cuyos pases son gratuitos y tienen lugar en el Cineclube Padre Feijoo.

Secciones paralelas

El programa incorpora diferentes ciclos y propuestas fuera de la competición oficial.

Entre ellas se encuentra Made in OU, dedicada a producciones rodadas o vinculadas a Ourense. La sección reunirá diez películas entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, con títulos como Ferrín Arraiano, O Felo, As mans da pulpeira, Dopamina Zero, Dos Gardenias y Robó y ganó.

También se podrá disfrutar del ciclo Agarimo, dedicado en esta edición a Billy Wilder, y del Ciclo AMAL en Ruta: Cine Árabe, con sesiones en el Teatro Principal y el Cineclube Padre Feijoo.

El festival incluye además Cine Familiar, homenajes y actividades de Foro La Región, con la participación de profesionales como José Luis Rebordinos, Enrique Gato y Chelo Loureiro.

Sedes y salas

El OUFF extiende su programación por diferentes espacios de Ourense:

Cines Pontevella: acogerán diferentes películas de la Sección Oficial y otros ciclos.

Teatro Principal: concentrará parte de la programación oficial y del ciclo AMAL en Ruta.

Cineclube Padre Feijoo: será escenario de la Sección Oficial Curtametraxes, Made in OU y parte del ciclo de cine árabe.

Auditorio Municipal: acogerá las galas de inauguración y clausura, además del Cine Familiar.

Centro Cultural Marcos Valcárcel: contará con la proyección de Tres mujeres, un camino el 3 de octubre.

Antes de acudir, es recomendable consultar el programa para comprobar la sala, fecha y hora concreta de cada película.

Entradas y precios

Las entradas de la Sección Oficial Internacional, Panorama Galicia, Inédito y Colleita tienen un precio de 4 euros.

En los Cines Pontevella pueden adquirirse en taquilla o a través de Galicine. Para las sesiones del Teatro Principal, las entradas están disponibles en taquilla y online mediante Ataquilla.

Las entradas para la Sección Oficial Curtametraxes, Agarimo, AMAL en Ruta, Made in OU y los homenajes son gratuitas. En estos casos, pueden reservarse en la taquilla del espacio correspondiente desde una hora antes de la proyección.

Las galas de inauguración y clausura en el Auditorio Municipal requieren invitación.

Abonos del festival

El OUFF mantiene el Bono 10+, dirigido a quienes quieran acudir a varias películas de las principales secciones.

Al comprar entradas para 10 películas de la Sección Oficial Internacional, Panorama Galicia, Inédito o Colleita, el espectador obtiene una entrada gratuita para una proyección exclusiva de una película sorpresa, que tendrá lugar el 8 de octubre a las 20:00 horas en el Teatro Principal.

Este año el Bono 10+ también está disponible en formato digital. En iPhone puede incorporarse a Wallet mediante un código QR, mientras que en Android se puede guardar mediante la aplicación WhatPass.

Cada entrada validada suma un punto. Al alcanzar las diez películas, el bono cambia de color y permite acceder a la sesión especial.

Historia del OUFF

El Ourense Film Festival es uno de los principales encuentros cinematográficos de Galicia y celebra en 2026 su 31ª edición.

El certamen ha consolidado una programación que combina cine internacional y gallego con propuestas vinculadas directamente a Ourense, además de actividades formativas, encuentros profesionales y ciclos dedicados a diferentes autores y géneros.

En esta edición, el festival vuelve a poner el foco en el talento audiovisual de la provincia a través de Made in OU, al tiempo que incorpora nuevos encuentros y actividades para acercar al público diferentes ámbitos de la industria cinematográfica.