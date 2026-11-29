“Trasariz, un pequeño pueblo que os recibe con un enorme cariño”. La frase presidía la pancarta con la que los vecinos de esta aldea de Cenlle asomada al Miño dieron ayer la bienvenida a Neysi Diaz y Danilo Lazo. La pareja, estadounidense de origen cubano y residente en Hialeah Gardens (Miami), se casó al mediodía en la imponente iglesia de Santiago, en lo alto del pueblo.

Los acompañaron diez familiares que atravesaron el Atlántico para la ocasión y una treintena de vecinos que, según Ana Jovita González, llevaban días “desempolvando los trajes de fiesta para dar un poco de glamour al acto”. Organizaron incluso el traslado en coche de los más mayores hasta el templo y, a la salida de misa, sorprendieron a los novios con la música de los Gaiteiros de Castrodeallo.

Enamorados de Galicia

El hilo que une a los novios con Trasariz es José Guerra, tío de Neysi y padrino de la boda. Nacido en Cuba, pero afincado muchos años en Estados Unidos, se enamoró de Galicia en 2011. En 2019 compró con su pareja, Robert B. Hernández, una casa junto al río que habían visto en internet, y en 2021 se instalaron definitivamente para teletrabajar desde ella. Ninguno tenía vínculos con el pueblo, si bien Robert, natural de Miami, descubrió después que una bisabuela suya había emigrado a Cuba con 16 años desde la vecina Beade. Mantienen el contacto con Florida, pero no piensan en volver. “Quiero que me entierren aquí”, asegura José entre risas.

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Tras visitar en varias ocasiones a sus tíos, Neysi quedó prendada del lugar y de su iglesia, de la que se encarga el propio José, que también la decoró para la ceremonia. De ahí surgió la idea de casarse aquí.

Un pueblo revitalizado

Los vecinos ven en José y Robert a los grandes impulsores del renacer de una aldea que, como tantas del rural, había ido perdiendo vida. “Hay gente que compró casitas, pero solo ellos han hecho piña con el pueblo”, explica Ana Jovita. Con ellos se reactivó incluso la asociación local, y la vecina confía en que cunda el ejemplo: “A ver si viene más gente de otros lugares como ellos”. José devuelve el cumplido: “Si no fuera por los vecinos, aquí no se hacía nada”.

Danilo Lazo y Neysi Diaz, bajo una lluvia de arroz, ya como marido y mujer. | Óscar Pinal

El convite, bajo carpas en la casa del pueblo, reunió jamón cortado al momento, pinchos de tortilla, empanada, queso, dulces y hasta un “puerco asado” que Neysi cree que le prepararon “especialmente” para ella. Todo, cómo no, regado con vino del Ribeiro. Hubo también regalos: una canción encargada por su tío y una figura de novios de Sargadelos, obsequio del pueblo.

Juntos desde el instituto

Neysi y Danilo se conocieron en el instituto con 17 años y desde entonces son “inseparables”. Un día después del enlace, ella cumple hoy 25 años y lo tiene claro: la boda es “el mejor regalo que me han dado”. Antes de partir el miércoles hacia Madrid para regresar a Miami, resume por qué eligieron este rincón de O Ribeiro, su “segundo hogar”: “Como las personas del pueblo de Trasariz no hay. Aquí nos sentimos en familia”. Y remata convencida: “Las tradiciones de acá no las hay en ningún otro lado del mundo. Este lugar es único”.