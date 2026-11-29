La designación de Pablo Hernández de Cos para presidir el Banco Central Europeo (BCE) constituye uno de los mayores éxitos de España en el reparto del poder institucional europeo. Que un español vaya a dirigir la política monetaria de la segunda gran área monetaria del mundo, apenas quince años después de que el país estuviese bajo la amenaza de un rescate financiero integral, da idea del camino recorrido. También demuestra lo que España puede conseguir cuando el Gobierno y la oposición anteponen los intereses nacionales a sus diferencias partidistas. Conviene tomar nota en una jornada electoral.

Con De Cos en Fráncfort, Nadia Calviño al frente del Banco Europeo de Inversiones y Teresa Ribera en la vicepresidencia de la Comisión Europea, España alcanza una posición de influencia excepcional. Pero sería ingenuo interpretar el nombramiento solo en clave nacional. El acuerdo entre Francia y Alemania responde también a la necesidad de confiar la moneda única a un economista capaz de conciliar la disciplina financiera con el pragmatismo que requieren las crisis.

El antiguo gobernador del Banco de España reúne condiciones para desempeñar esa tarea. Discreto, meticuloso y acostumbrado a construir consensos, conoce los mecanismos del poder económico internacional. Su trayectoria revela una confianza en los mercados compatible con el reconocimiento del papel del Estado. No siempre ha acertado, como evidencian algunas de sus reservas sobre las subidas del salario mínimo, pero su independencia de criterio y su capacidad de interlocución con gobiernos de distinto signo constituyen activos valiosos.

Con la llegada de Pablo Hernández de Cos al Banco Central Europeo, España gana influencia y Europa se juega su estabilidad

Su principal problema será probablemente Francia. Con una deuda pública próxima al 120% del PIB, un déficit del 6% y una creciente incertidumbre política, la segunda economía de la zona euro amenaza con convertirse en el epicentro de una nueva crisis financiera europea. La paradoja es evidente: uno de los países decisivos para impulsar su candidatura puede acabar siendo el que someta su presidencia a la prueba más exigente. Y no será tan sencillo reclamar sacrificios a París como lo fue hacerlo a Madrid, Atenas o Lisboa.

A ello se añade una inflación cercana al 4%, alimentada por la crisis energética y la tensión geopolítica. De Cos deberá evitar que el encarecimiento del dinero asfixie a las empresas, las familias y los Estados sin permitir que los precios se descontrolen. Subir los tipos no produce petróleo ni garantiza el suministro energético, aunque puede impedir que el encarecimiento de la energía termine contaminando al conjunto de la economía.

Existe, además, una diferencia fundamental entre el BCE y la Reserva Federal estadounidense. Mientras esta última tiene el doble mandato de procurar la estabilidad de precios y el máximo empleo, el banco europeo debe garantizar prioritariamente la estabilidad de precios. Los tratados le permiten apoyar el crecimiento y el empleo, pero siempre que no comprometa su objetivo principal. Esa jerarquía condicionará inevitablemente las decisiones de su nuevo presidente.

De Cos deberá combinar la determinación que exhibió Mario Draghi cuando el euro estuvo al borde del abismo con la capacidad negociadora de Christine Lagarde. Dispondrá de mejores instrumentos que sus predecesores, pero también afrontará una Europa más fragmentada, endeudada y expuesta a las presiones.

@J_L_Gomez