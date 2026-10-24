Utilizó un hacha y una pistola para amenazar a sus vecinos y les mostró el pene en Cenlle

Una bala, un hacha o una pistola son los objetos que utilizó Omar M.B. para amenazar a sus vecinos en Cenlle. El primer episodio ocurrió el 25 de enero en un bar de la localidad. El acusado le mostró una bala en la mano a otro residente y le dijo: “Tiene tu nombre, esta bala es para ti, para tu cabeza”.

También en una cafetería sucedió el segundo incidente. En esta ocasión, Omar M.B., portando en su mano derecha un hacha y en la izquierda una piqueta, entró en el establecimiento y les expresó al dueño y a su hijo mientras levantaba el hacha: “Os voy a matar, hijos de puta”.

La tercera víctima fue una mujer que estaba en el interior de su domicilio el 3 de febrero de 2025, cuando vio a través de la ventana cómo Omar M.B. desde la calle la apuntaba con una pistola y hacía el ademán de disparar. Cuatro días después volvió a la citada cafetería y una vez más amenazó de muerte al dueño. Esta vez portaba consigo una motosierra, la cual encendió y llegó a levantar.

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Mismo lugar e idéntico episodio se vivió el 11 de febrero. El acusado amenazó a la mujer del dueño y a otro hombre y acto seguido les mostró el pene. Así lo admitió el propio Omar M.B. ante la jueza de la Plaza 2 de la Sección Penal. En consecuencia, se conformó con una pena de 15 meses de prisión por un delito continuado de amenazas, aunque no entrará a un centro penitenciario a cumplirla al quedar suspendida. Además, fue condenado a la prohibición de entrar al bar de los hechos y de dirigirse a las víctimas durante tres años.