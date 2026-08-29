Vecinos de Cenlle reclaman ayuda por los gatos sin dueño que llevan meses cuidando

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DESBORDADOS
El aumento de los gatos abandonados se ha convertido en un problema para el Concello de Cenlle, al igual que ocurre en otros municipios. En aldeas como Osmo, varios vecinos piden colaboración después de llevar tiempo asumiendo su cuidado, alimentándolos y costeando en algunos casos las esterilizaciones y otros gastos veterinarios.
Es el caso de Yasmina Martínez Veiga, cuyos padres comenzaron a alimentar a algunos gatos abandonados que se acercaban a su casa de Osmo. Con el tiempo fueron sumándose más hasta que “se llegaron a juntar 18 gatos comiendo”.
Yasmina contactó con el Concello y llevó a ocho animales a esterilizar a una clínica veterinaria asignada por el Ayuntamiento, pero varios de ellos murieron por una infección. “No es sólo castrarlos, sino que también por ley hay que ponerles microchip y vacunas”, afirma.
Reclama que el Concello haga una colonia felina “porque así tendría un carné de alimentadora y estaría respaldada por la ley y los animales estarían castrados y vacunados”.
Yasmina y su vecina Elisa contactaron con la asociación protectora Gatitude, cuya presidenta, Silvia Taboada, explica que reclamó al Concello datos sobre el número de colonias y el protocolo de actuación. “Tuvimos que recurrir a la valedora do pobo para tener respuesta, pero esta fue vaga e irrisoria, sin ningún dato”.
La alcaldesa, Rebeca Sotelo, afirma que “non se lles facilitou o protocolo porque non o temos, estamos traballando nelo coa Deputación de Ourense”. Explica que “non temos capacidade economica para asumir todos os gastos, e para contar con axudas temos que ter o protocolo e en eso estamos”. Señala que “moitos alcaldes estamos na mesma stiuacion, nos sentimos perdidos porque os cans os recollen mediante o convenio coa deputacion, pero os gatos non”.
Mientras tanto, el Concello ha puesto en marcha el programa CER de captura, esterilización y retorno, en colaboración con una clínica veterinaria de Ribadavia. El Concello asumió con este programa la esterilización de 18 animales en 2025 y otros 13 en lo que va de año.
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