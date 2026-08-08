Las colonias de gatos callejeros que preocupan a los vecinos de Carballiño

La Veracruz, la rúa Beariz y los alrededores del Espiñedo son algunas de las zonas de Carballiño donde los vecinos conviven ya con seis colonias de gatos callejeros. Para evitar que el problema vaya a más, el Concello firmó hace un mes un convenio con la Diputación de Ourense para capturar, esterilizar y devolver los animales al lugar en el que fueron recogidos.

El acuerdo todavía no se ha aplicado, aunque el teniente de alcalde, José Castro, prevé que las actuaciones comiencen “en pouco tempo”. El sistema, similar al que se empleó con los perros callejeros y que está funcionando “razoablemente ben”, busca obtener resultados similares con los gatos.

Con todo, la falta de control de las colonias se ha extendido hacia áreas rurales residenciales. Es el caso de la zona de Banga, lugar de origen de José Luis Rodríguez, que actualmente reside en Alemania y regresa varias veces al año a su Galicia natal, donde tiene una casa con cuatro gatos domésticos.

Durante los últimos años, Rodríguez ha recogido gatos callejeros y los ha llevado al veterinario para castrarlos, asumiendo personalmente los gastos del tratamiento. Pero desde 2024 asegura que la situación se ha vuelto “muy difícil ya de manejar”. Los felinos que viven en el monte han llegado hasta el entorno de su finca: algunos han entrado en su sauna, orinaron varias veces en las habitaciones de la vivienda y también han llegado a atacar a sus propios gatos para robarles la comida. Afirma que lleva mucho tiempo comunicando la situación al Concello y reclama que se cumplan las obligaciones legales en esta materia: “Deberían castrar a todos los gatos o hacerles un refugio”. Añade que ofrecerá una recompensa de 1.000 euros a quien identifique a las personas que, según sospecha, abandonan a los gatos en su patio.

A esta situación se suman sus problemas médicos. Teme que un ataque o una caída provocada por los animales pueda poner en riesgo su salud y ha reclamado con mayor insistencia a las autoridades municipales que busquen una solución para evitar cualquier incidente.

Gestión pendiente

En 2024 ya hubo subvenciones para esterilizar gatos en Carballiño, pero el Concello reconoce que desde entonces no ha vuelto a intervenir por falta de personal y presupuesto: “Non temos profesionais cualificados, nin un convenio listo, nin os cartos para poder facelo”, admite el teniente de alcalde.

Pese a estas limitaciones, Castro dice entender la preocupación de Rodríguez por la presencia incontrolada de estos animales: “Como enxeñeiro forestal e pola miña experiencia en xestión de fauna, sei os problemas que poden chegar a causar as colonias de gatos”. En este sentido, apunta que el Concello tampoco quiere favorecer su expansión con medidas como la instalación de gateras y considera que una de las dificultades para actuar es que algunas personas atraen a los animales con comida.

Castro explica que, una vez aplicado el convenio, se priorizarán inicialmente las actuaciones en las zonas urbanas y se ampliarán de forma progresiva al resto del municipio en función de las necesidades de la ciudadanía.