La castaña gallega, un fruto protegido en plena temporada de magostos en Chandrexa de Queixa

El otoño tiene en la castaña uno de sus grandes protagonistas en Galicia y Chandrexa de Queixa volvió a reivindicar este sábado su importancia con la celebración de un magosto. La cita sirvió para mantener viva una de las tradiciones más arraigadas de esta época del año y poner el foco en un producto ligado al territorio y a la economía rural.

Galicia cuenta con la única Indicación Geográfica Protegida (IXP) de España dedicada a la castaña, un distintivo que reconoce la singularidad de este alimento y su vinculación con el lugar de producción. Así lo destacó durante la celebración Martín Alemparte, director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, que participó en el encuentro.

La IXP Castaña de Galicia ampara la producción certificada y permite identificar su origen, además de ofrecer garantías a los consumidores. La elección de este producto contribuye también a respaldar el trabajo de los productores y a dar valor a una actividad tradicional en el medio rural.

Los magostos, además de reunir a vecinos y visitantes alrededor del fuego y las castañas, son una oportunidad para dar a conocer los productos agroalimentarios gallegos y reivindicar su papel en la cultura y la economía de los pueblos.