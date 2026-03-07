La Audiencia juzga al capo de la red de tabaco ilegal de Coles

La Audiencia de Ourense acogerá el juicio contra Flocea G., acusado de dirigir una importante red dedicada a la fabricación ilegal de cigarrillos. El fiscal solicita para este procesado, apodado Borman, Daniel o Ghena, una pena de cuatro años de prisión y el pago de una multa de 24 millones de euros. A estas penas se suma la exigencia de abonar, de forma conjunta y solidaria, más de 11,8 millones de euros a la Hacienda pública española, además de indemnizar a la empresa Philip Morris por los perjuicios causados por la falsificación. En concreto, se le imputan un delito de contrabando de tabaco y un delito contra la Hacienda Pública.

El juicio de junio de 2022 con el resto de la banda. | Martiño Pinal

La historia de este entramado delictivo se remonta al año 2020, cuando se acondicionó una estructura clandestina que operaba principalmente en una nave industrial de grandes dimensiones alquilada en Cambeo (Coles), así como en otra instalación arrendada en Ponteareas. Según la fiscal, Flocea era el encargado de coordinar la actividad del grupo y dirigir la habilitación de estas naves industriales, dotándolas de la maquinaria, los equipos de ventilación y los materiales necesarios para la producción. El objetivo era fabricar masivamente cajetillas que imitaban el embalaje y los materiales de Marlboro.

Para llevar a cabo esta labor fabril de forma secreta y al margen de la normativa estatal vigente, la organización traía a trabajadores desde Europa del Este, principalmente de Rumanía. Estas personas eran trasladadas a España sin conocer siquiera en qué lugar se encontraban ni cuál iba a ser su tarea exacta, permaneciendo encerradas en el interior de las naves y trabajando a destajo en condiciones irregulares. De todos estos movimientos, así como de los enormes beneficios que reportaba la venta internacional del tabaco ilícito, el acusado tenía pleno conocimiento y participación activa, sostiene la Acusación Pública.

Mientras la mayor parte de los integrantes de la red fueron detenidos tras la intervención policial en agosto de 2020 en la operación Straperlo, Flocea logró eludir a la justicia y permaneció huido. De hecho, en junio de 2022, siete de sus colaboradores ya fueron juzgados en Ourense, logrando un acuerdo de conformidad con la Fiscalía que dejó sus condenas en dos años de prisión tras retirarse el delito de pertenencia a organización criminal. Sin embargo, el cerco sobre el supuesto líder de la red se cerró finalmente en octubre de 2023, cuando fue localizado y detenido en Portugal gracias a una orden de búsqueda internacional. Tras ser extraditado a España e ingresar en prisión provisional, quedó en libertad condicional un mes después. Ahora, Flocea G. deberá sentarse finalmente en el banquillo para rendir cuentas por su presunto liderazgo en una de las mayores fábricas clandestinas de tabaco descubiertas en la provincia.