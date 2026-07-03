El ritmo toma Coles y estrena un verano a tope de pulsaciones

El que pensara que las altas temperaturas iban a ser una excusa para quedarse en el sofá, es que no conoce la energía de los vecinos de Coles. Este jueves, la Praza do Concello se transformó en una pista de baile al aire libre para dar el pistoletazo de salida a la gira estival de las actividades de verano de +Deporte La Región por la provincia. La música empezó a sonar y quedó claro desde el primer minuto que la pereza no estaba invitada a esta fiesta. Con el incombustible dúo de monitoras formado por Yuri Gómez y Estela Castro al mando de las coreografías, la primera sesión de zumba fue un éxito rotundo. Se sudó, se bailó y, sobre todo, hubo un gran ambiente entre los asistentes.

Una actividad para todas las edades. | José Paz

Además, la estampa fue inmejorable cuando la plaza se tiñó rápidamente de rojo gracias a la camiseta de obsequio que todos los participantes se enfundaron para la ocasión. Una jornada inaugural de diez para abrir el apetito de cara a todo lo que está por venir.

Y es que la caravana deportiva no tiene ninguna intención de frenar. Durante los meses de julio y agosto, +Deporte La Región se echa a la carretera para llevar las disciplinas de zumba, pilates y yoga a todos los rincones de la geografía ourensana. Para aquellos que busquen darlo todo bailando y quemando calorías, la zumba hará sus próximas paradas en las piscinas municipales de Amoeiro el 7 de julio y en las piscinas de Pontenoalla (San Cibrao) el 8 de julio. Más adelante, el ritmo se trasladará a Maceda el día 21, a Xunqueira de Ambía el 22 y a Verín el 28 de julio.

Por su parte, quienes prefieran fortalecer, controlar la respiración y estirar el cuerpo con el pilates también tienen una agenda de lo más apretada por delante. La primera cita de esta modalidad será el 9 de julio en Paderne de Allariz (pista polideportiva de Rioseco). A esta jornada le seguirán las sesiones programadas en Esgos el 16 de julio, en Muíños el día 23 y en Viana para cerrar el mes el 31, entre otras.