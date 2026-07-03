Batir todos los récords

Armand “Mondo” Duplantis es un excepcional atleta norteamericano de nacimiento pero de nacionalidad sueca, que ha maravillado al mundo con sus increíbles progresos en la especialidad de salto con pértiga. A partir del 2020, el saltador no ha parado de batir el récord mundial de esta especialidad que comenzó a practicar a los seis años y cuyos registros comenzó a devorar en una disciplina deportiva en la que ha participado en todas sus categorías. Su progresión no parece tener límite desde que pulverizó el récord del mundo en posesión del francés Lavilleine, elevándose un centímetro por encima de la mejor marca por entonces de 6,16. A partir de ahí, llegaron los milagros y no hay reunión, ni campeonato ni olimpiada en las que el sueco no bata su propia marca. Pasó en una semana e 6,18 a 6,20. Hizo 6,21 en los Mundiales de Estados Unidos en 2022 y una semana después hizo 6,23. Tras batirlo todo y ganarlo todo, incluyendo la Olimpiada de París y los siguientes Mundiales, ha ido superándose a sí mismo casi mes a mes y hoy salta 6,31 que es una locura.

Tras batirlo todo y ganarlo todo, incluyendo la Olimpiada de París y los siguientes Mundiales, ha ido superándose a sí mismo"

Se trata por tanto de una situación que no parece tener final con un hombre pájaro que ha de inventarse un ballet en el aire para salvar un listón fijado a casi dos metros del final de su pértiga –suelen tener cinco metros de largo- y caer desde una altura superior al segundo piso de un edificio normal de viviendas.

Seguramente es uno de los atletas más deslumbrantes en toda la historia del deporte. Es algo así, en admirable y positivo a lo que en vergonzoso y lamentable es la cadena de procesos, imputaciones, actividades y desprecio absoluto a las instituciones y a la Constitución que se advierte de mañana en mañana al leer los titulares de los periódicos. El último es tan extremadamente inquietante que cuesta incluso imaginárselo. El juez Pedraz, que no puede ser tenido por fascista y ultramontano como últimamente reza la letanía impuesta desde Moncloa, acaba de imputar a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González y al director general operativo de dicho cuerpo, el general Manuel Llamas, como presuntos miembros de la trama de las cloacas. Duplatis vuela. Estos se hunden en las sombras más siniestras batiendo todos los récords de villanía.