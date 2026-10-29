Vídeo | Un herido tras salirse de la vía y caer por un terraplén de seis metros en Gustei

Los servicios de emergencias intervinieron este jueves en una aparatosa salida de vía en la carretera N-525, registrada a la altura de Desguaces Alén, en la parroquia de Gustei (Coles). El turismo se salió de la calzada por el sentido contrario y terminó despeñándose por un terraplén de unos 6 metros de profundidad, donde quedó volcado sobre el techo y encajado entre la maleza.

A consecuencia del impacto, el conductor quedó atrapado en el interior sin poder salir por sus propios medios, por lo que fue necesaria la actuación de los equipos de rescate antes de ser evacuado en una ambulancia del 061 con pronóstico leve.

En las imágenes grabadas en el lugar se aprecia el dispositivo de auxilio desplegado en el arcén de la carretera, con un camión de bomberos del 112 Galicia y varios vehículos asistenciales con los rotativos prioritarios en funcionamiento. Al asomarse tras la bionda de seguridad se comprueba la pronunciada caída de la ladera, en cuyo fondo yace el coche volcado entre ramas y arbustos, mientras dos efectivos equipados con uniformes de alta visibilidad y cascos de protección maniobran directamente sobre el habitáculo para asegurar y liberar al accidentado.