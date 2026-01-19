Directo | La Festa dos Fachós ilumina la noche de Castro Caldelas

Castro Caldelas se ilumina al caer la tarde con la celebración de una de sus tradiciones más antiguas y singulares: la Festa dos Fachós. Esta cita ancestral reúne a vecinos y visitantes en torno al fuego, la historia y la convivencia, transformando el casco histórico de la villa en un recorrido guiado únicamente por la luz de las llamas y la silueta del castillo.

El acto central es la tradicional “procesión do lume”, encabezada por el Gran Fachón, una gran estructura de paja que abre paso a más de 400 fachós individuales portados por los participantes. La salida se realiza desde el atrio del Santuario, y el encendido corre a cargo de la alcaldesa, Sara Inés Vega, junto a autoridades locales y autonómicas.

En directo

Sigue la Festa dos Fachós de Castro Caldelas, en directo.

Castro Caldelas celebra su tradicional Festa dos Fachós