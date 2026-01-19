Directo | La Festa dos Fachós ilumina la noche de Castro Caldelas
Sigue en directo la Festa dos Fachós de Castro Caldelas, una cita ancestral en la provincia de Ourense
Castro Caldelas se ilumina al caer la tarde con la celebración de una de sus tradiciones más antiguas y singulares: la Festa dos Fachós. Esta cita ancestral reúne a vecinos y visitantes en torno al fuego, la historia y la convivencia, transformando el casco histórico de la villa en un recorrido guiado únicamente por la luz de las llamas y la silueta del castillo.
El acto central es la tradicional “procesión do lume”, encabezada por el Gran Fachón, una gran estructura de paja que abre paso a más de 400 fachós individuales portados por los participantes. La salida se realiza desde el atrio del Santuario, y el encendido corre a cargo de la alcaldesa, Sara Inés Vega, junto a autoridades locales y autonómicas.
En directo
Sigue la Festa dos Fachós de Castro Caldelas, en directo.
