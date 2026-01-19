Fachós encendidos iluminan el casco histórico de Castro Caldelas al anochecer.
Fachós encendidos iluminan el casco histórico de Castro Caldelas al anochecer. | José Paz

Galería | La Festa dos Fachós venera el fuego en Castro Caldelas

EN PROCESIÓN AL CAER LA TARDE

Castro Caldelas enciende la noche con la ancestral Festa dos Fachós, un rito de fuego que une historia, comunidad y tradición en la víspera de San Sebastián.

La Región
La Región
Publicado: 19 ene 2026 - 22:49 Actualizado: 19 ene 2026 - 22:49

La histórica villa de Castro Caldelas (Ourense) volvió a iluminarse el 19 de enero con la celebración de la Festa dos Fachós, una de las tradiciones más singulares y ancestrales de Galicia. Declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia, este evento nocturno transforma el casco histórico en un recorrido guiado únicamente por la luz de las llamas de los fachós, haces cilíndricos de paja que centenares de participantes portan en procesión al caer la tarde. La comitiva, encabezada por el imponente Gran Fachón, recorre las estrechas calles hasta la gran hoguera del atrio del santuario de Nosa Señora dos Remedios, al son del repique de campanas y ante la expectación de vecinos y visitantes.

La festividad, que hunde sus raíces en referencias documentadas desde 1751, combina simbolismo, historia y convivencia comunitaria en torno al fuego, elemento central de un rito que ha perdurado por siglos. Aunque sus orígenes exactos no están claros, ya que existen diversas teorías que la vinculan a ritos celtas de culto al sol o a prácticas de purificación asociadas a la veneración de San Sebastián, la Fiesta de los Fachós sigue reuniendo a generaciones en un acto que refuerza la identidad local y el vínculo con el pasado.

Castro Caldelas celebra su tradicional Festa dos Fachós

La jornada continúa tras la procesión oficial con actividades festivas alrededor de la hoguera, donde asistentes disfrutan de productos gastronómicos tradicionales como chorizos asados, pan, vino, en un ambiente de música, historia y celebración compartida que afronta el invierno gallego con calor y luz.

9e5a0006
1/53 9e5a0006 | José Paz
9e5a0008
2/53 9e5a0008 | José Paz
9e5a0024
3/53 9e5a0024 | José Paz
9e5a0010
4/53 9e5a0010 | José Paz
9e5a0017
5/53 9e5a0017 | José Paz
9e5a0349
6/53 9e5a0349 | José Paz
9e5a0336
7/53 9e5a0336 | José Paz
9e5a0352
8/53 9e5a0352 | José Paz
9e5a0330
9/53 9e5a0330 | José Paz
9e5a0313
10/53 9e5a0313 | José Paz
9e5a0309
11/53 9e5a0309 | José Paz
9e5a0321
12/53 9e5a0321 | José Paz
9e5a0308
13/53 9e5a0308 | José Paz
9e5a0293
14/53 9e5a0293 | José Paz
9e5a0290
15/53 9e5a0290 | José Paz
9e5a0301
16/53 9e5a0301 | José Paz
9e5a0297
17/53 9e5a0297 | José Paz
9e5a0277
18/53 La figura del Gran Fachón abre paso en la tradicional comitiva de fuego. | José Paz
9e5a0282
19/53 9e5a0282 | José Paz
9e5a0285
20/53 9e5a0285 | José Paz
9e5a0280
21/53 9e5a0280 | José Paz
9e5a0272
22/53 9e5a0272 | José Paz
9e5a0269
23/53 9e5a0269 | José Paz
9e5a0264
24/53 9e5a0264 | José Paz
9e5a0263
25/53 9e5a0263 | José Paz
9e5a0256
26/53 9e5a0256 | José Paz
9e5a0260
27/53 9e5a0260 | José Paz
9e5a0262
28/53 9e5a0262 | José Paz
9e5a0241
29/53 9e5a0241 | José Paz
9e5a0236
30/53 9e5a0236 | José Paz
9e5a0248
31/53 9e5a0248 | José Paz
9e5a0255
32/53 9e5a0255 | José Paz
9e5a0249
33/53 9e5a0249 | José Paz
9e5a0230
34/53 9e5a0230 | José Paz
9e5a0207
35/53 9e5a0207 | José Paz
9e5a0232
36/53 9e5a0232 | José Paz
9e5a0212
37/53 9e5a0212 | José Paz
9e5a0234
38/53 9e5a0234 | José Paz
9e5a0180
39/53 9e5a0180 | José Paz
9e5a0124
40/53 9e5a0124 | José Paz
9e5a0195
41/53 9e5a0195 | José Paz
9e5a0185
42/53 9e5a0185 | José Paz
9e5a0162
43/53 9e5a0162 | José Paz
9e5a0113
44/53 9e5a0113 | José Paz
9e5a0052
45/53 9e5a0052 | José Paz
9e5a0085
46/53 9e5a0085 | José Paz
9e5a0055
47/53 9e5a0055 | José Paz
9e5a0062
48/53 9e5a0062 | José Paz
9e5a0050
49/53 9e5a0050 | José Paz
9e5a0048
50/53 9e5a0048 | José Paz
9e5a0046
51/53 9e5a0046 | José Paz
9e5a0040
52/53 9e5a0040 | José Paz
9e5a0044
53/53 9e5a0044 | José Paz

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats