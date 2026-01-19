Galería | La Festa dos Fachós venera el fuego en Castro Caldelas

La histórica villa de Castro Caldelas (Ourense) volvió a iluminarse el 19 de enero con la celebración de la Festa dos Fachós, una de las tradiciones más singulares y ancestrales de Galicia. Declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia, este evento nocturno transforma el casco histórico en un recorrido guiado únicamente por la luz de las llamas de los fachós, haces cilíndricos de paja que centenares de participantes portan en procesión al caer la tarde. La comitiva, encabezada por el imponente Gran Fachón, recorre las estrechas calles hasta la gran hoguera del atrio del santuario de Nosa Señora dos Remedios, al son del repique de campanas y ante la expectación de vecinos y visitantes.

La festividad, que hunde sus raíces en referencias documentadas desde 1751, combina simbolismo, historia y convivencia comunitaria en torno al fuego, elemento central de un rito que ha perdurado por siglos. Aunque sus orígenes exactos no están claros, ya que existen diversas teorías que la vinculan a ritos celtas de culto al sol o a prácticas de purificación asociadas a la veneración de San Sebastián, la Fiesta de los Fachós sigue reuniendo a generaciones en un acto que refuerza la identidad local y el vínculo con el pasado.

Castro Caldelas celebra su tradicional Festa dos Fachós

La jornada continúa tras la procesión oficial con actividades festivas alrededor de la hoguera, donde asistentes disfrutan de productos gastronómicos tradicionales como chorizos asados, pan, vino, en un ambiente de música, historia y celebración compartida que afronta el invierno gallego con calor y luz.