Un herido tras dar varias vueltas de campana y salirse de la vía en Castro Caldelas

Un coche se salió de la vía y dio varias vueltas de campana en Castro Caldelas. El accidente se produjo en la parroquia de Alais, en la carretera que une Castro Caldelas con Noguedo. Según informó el 112 Galicia, fue un particular que presenció el accidente de tráfico quien alertó de lo ocurrido. En la llamada indicó que el vehículo había dado varias vueltas de campana antes de acabar fuera de la vía.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, el GES de Castro Caldelas y efectivos de Protección Civil. La persona herida fue atendida y trasladada posteriormente al PAC. Por el momento no han trascendido las causas del accidente.

Caída de moto en Castrelo de Miño

Por otra parte, los servicios de emergencia también intervinieron en una caída de moto registrada en la OU-404, a la altura del kilómetro 27, en el municipio de Castrelo de Miño.

La alerta indicaba que la persona implicada precisaba asistencia sanitaria, aunque no se especificaban las circunstancias concretas del accidente. El 112 informó de lo sucedido a la Guardia Civil de Tráfico, al GES de Ribadavia, a Protección Civil, al 061 y a los bomberos, por si fuese necesaria su intervención.