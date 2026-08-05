Llegan las fiestas de Pedrouzos y Santa Tegra

Las parroquias de Pedrouzos y Santa Tegra se preparan para vivir unos días de tradición, devoción y encuentro vecinal con la celebración de sus romarías en honor a la Virxe das Neves y la Virxe da Luz. Estas fiestas, que cada año reúnen a vecinos y visitantes, mantienen vivas antiguas costumbres vinculadas a la fe popular, la música y las manifestaciones culturales propias de la zona.

La fiesta en Pedrouzos, con su romería da Virxe das Neves, tendrá lugar los días 5, 8 y 9 de agosto. La tradición cuenta que la virgen se apareció en este enclave de forma milagrosa, anunciando su presencia con una intensa nevada el 5 de agosto. Como respuesta, se levantó la Capela da Nosa Señora das Neves, situada junto al trazado de la antigua Vía Nova romana, un lugar de paso y peregrinación. Como cada año, los vecinos acompañarán a la virgen en procesión desde la iglesia da Pousa hasta su capilla.

Por su parte, la Festa da Virxe da Luz, en la parroquia de Santa Tegra, se celebrará el 9 de agosto con una de sus expresiones culturales más singulares: la tradicional Danza das Cocas. Esta manifestación popular, protagonizada por dos figuras gigantes que forman parte del imaginario festivo de la parroquia, convierte la jornada en una celebración llena de color, música y participación, donde cada año los danzantes hacen el tradicional baile manteniendo viva la celebración y que constituye una de las señas de identidad de Santa Tegra.

Ambas celebraciones suponen una oportunidad para acercarse a las tradiciones más arraigadas del territorio caldelao, secundada año tras año por vecinos, veraneantes retornados y turistas.

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