“Baila conmigo” incluirá este verano un prefestival en Celanova

Antonio Puga y Modesto Vispo con el cartel de esta edición de “Baila conmigo”.

Baila conmigo celebrará una nueva edición del 17 al 21 de junio en Celanova, consolidado como uno de los grandes referentes de la danza en Galicia y uno de los festivales con mayor trayectoria de la Península Ibérica en su categoría.

La cita reunirá este año a 28 participantes entre compañías, escuelas, grupos, parejas y solistas de ocho nacionalidades, con la presencia destacada de la prestigiosa compañía italiana Tropical Gem, considerada una de las mejores del mundo.

El alcalde, Antonio Puga, destacó la importancia de que el municipio pueda acoger actuaciones de bailarines de primer nivel internacional y agradeció el trabajo de la organización por convertir a Celanova en un referente de los bailes latinos.

Por su parte, el organizador del festival, Modesto Vispo, subrayó el alto nivel artístico y competitivo del certamen, cuyos participantes suman conjuntamente nueve campeonatos del mundo, diez títulos nacionales, tres subcampeonatos mundiales y tres campeonatos de Europa.

Además de competiciones y exhibiciones, el festival incluirá 19 talleres dirigidos a bailarines de diferentes niveles. Como novedad, el evento arrancará con un prefestival abierto al público los días 17 y 18 de junio en la Praza do Millo y la Praza das Pitas, con clases gratuitas y bailes sociales.

El sábado 20 de junio, jornada central del festival, pasarán por el escenario del auditorio Ilduara un total de 120 bailarines.