Ni la lluvia frenó los bailes de los ocho Danzantes de Lamas

Con la llegada de mayo, el pueblo de As Lamas, en el concello de Xinzo de Limia, celebra sus fiestas en la honra de Santa Cruz. Esta cita es la primera de la temporada de fiestas patronales, que además guarda especial interés al contar con una tradición centenaria.

Los días de ‘troula’ empezaron el pasado jueves 30 de abril, prolongándose durante todo el fin de semana con actuaciones de orquestas reconocidas como la París de Noia, que llenó el pueblo “máis ca outros anos”, según explicaban algunos vecinos. En la mañana del domingo, la fiesta adquirió el tinte religioso y tradicional que la identifica, con la procesión desde la iglesia hasta la capilla, presidida por las figuras del Santo Cristo y la Virgen, acompañada por los Danzantes de Lamas.

Zapatos negros, pololos blancos, faldas rojas, camisas blancas, corbatas negras y una corona de flores identifican a los Danzantes, además de las bandas azules o rojas, cuatro y cuatro, que fijan el lado en el que se colocarán estos: azul a la derecha, rojo a la izquierda. Estos ocho vecinos -en el margen derecho- son los encargados de mantener viva una tradición centenaria, recuperada en 1981.

Era pasado el mediodía cuando un centenar de vecinos se aglomeraba delante de la iglesia de As Lamas, donde los Danzantes esperaban impacientes al inicio de la procesión. Bajo un cielo gris y la constante amenaza de lluvia, el tiempo apremiaba. No tardó en empezar la procesión, que emprendió camino mientras los Danzantes le hacían el pasillo, con una reverencia a las figuras antes de su primer baile, ‘la venia a la Virgen’, utilizando sus castañuelas.

Hasta la Virgen se puso chubasquero. | B.L.

La lluvia les dio tregua, permitiendo realizar el segundo baile de los seis, este ya con palos, pero finalmente el agua empezó a caer en tromba. Los vecinos que acompañaron a la procesión abrieron sus paraguas e incluso cubrieron a las figuras con sus propios chubasqueros para poder llegar a su destino.

Allí, delante de la capilla, los esperaba una carpa que resguardaba el altar donde se posarían el Santo Cristo y la Virgen para la misa, y donde los Danzantes realizarían el resto de bailes. Tres más fueron los que sirvieron de antesala para la eucaristía, que dio paso al último de ellos. Este, llamado el ‘rápido’, se realiza dando vueltas alrededor del palo con las cintas, aumentando el ritmo y, por si fuera poco, con un puro en la boca.

Una vez finalizados los ritos, empezó la subasta para meter las figuras en la capilla, que ascendió a más de 300 euros. Así, la localidad de As Lamas cierra un año más sus fiestas, y como dicen los vecinos: De aquí nun ano!.