FESTIVAL CELTA EN GRAN BRETAÑA
A Bretaña disfrutou ao son de Lembranza Solpor
Logo de preto de vinte horas de autobús, os trinta e seis membros da Banda de Gaitas da agrupación celanovesa Lembranza Solpor chegaban a Brest, a cidade bretona na que se celebrou o festival Printemps des Sonneurs, un evento de cultura bretona que cada ano reúne a milleiros de amantes da música e danza tradicionais, encabezadas polas gaitas, convertendo á localidade na capital das “nacións celtas” por unha fin de semana.
David Villariño, o actual director da agrupación, contou que o primeiro que fixeron ao chegar -sen contar a comida- foi axeitar as gaitas: “Son instrumentos delicados polos seus materiais. En Celanova estamos a preto de cincocentos metros de altitude, e en Brest ao nivel do mar. Hai que atemperar e aclimatar as gaitas para que sonen ben”.
Ese mesmo día, o xoves 9 de abril, os integrantes aproveitaron para cear cos hóspedes, a ‘bagad’, -nome bretón que reciben as bandas de gaitas- de Brest, para unha “primeira toma de contacto e facer foliada xuntos”. Ao día seguinte, o venres, comezaron as primeiras actuacións no “fest-noz”, a antesala ao día forte do festival.
O día grande, o sábado 11 de abril, comezou coas actuacións matutinas, cando cada unha das 14 bandas participantes tocou en diferentes recunchos da vila -ilustrado na foto-, para abrir o apetito para o prato forte, o desfile da tarde, no que tocaron dúas pezas bretonas en conxunto ante a mirada de milleiros de persoas.
Logo do peche, as bandas xuntáronse para unha foliada, na que entre cervexas e pezas, “fixemos moitos contactos, algúns que virán a participar xa este ano ao noso festival e outros que virán nas futuras edicións”, aclarou David, que reparou na grande tradición bretona arredor das gaitas, pero ademais noutras semellanzas: “A paisaxe, a cultura... Cando chegamos, pensábamos que voltáramos a Galicia: Ceos grises, herba verde e gaitas”. “Lucimos todo, dende o baile, o canto e a música, e incluso a murga participou durante a foliada do sábado á noite”, aclarou o director, “tocamos pezas en conxunto, eles coñecen moitas cancións galegas e nós algunha bretona”, afirmando que “hai unha conexión moi forte entre as nacións celtas”.
“Para nós é un ‘subidón’ levar o nome de Celanova polo mundo, pero a nivel de banda é unha experiencia incríble. A unión que se crea logo de corenta horas de autobús, varios días de aventura... Ao final esto vai máis alá da música”, reflexiona David, “estas experiencias unen moito e iso nótase logo á hora de tocar grazas a complicidade que se crea”.
“Eu priorizo moito socializar e ‘facer piña’, e o musical tamén, vaia por diante. Pero se hai o primeiro, o segundo sae rodado”, rematou o director, deixando claro que a riqueza da cultura tradicional galega non é só motivo de orgullo propio, senón que tamén abre portas a novas experiencias.
También te puede interesar
NOVAS XENERACIÓNS PP
Miguel Ángel Blanco, un “exemplo para os mozos”
ACCIDENTE AGRÍCOLA
Un vecino octogenario queda atrapado bajo su tractor en Celanova
Lo último
NUEVO CAMIÓN POR 1M
Los bomberos consiguen renovar su parque móvil en Ourense
Avenida de Portugal: Vallas por donde vayas
RIQUEZA EN EL SIL
Buscar oro, afición al alza
TEATRO EN OURENSE
Arranca la Miteu en el Liceo con aforo completo y sabor internacional