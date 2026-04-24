Corina, la líder antichavista

María Corina Machado protagonizó una multitudinaria concentración de venezolanos que respaldaron a la líder antichavista en Madrid con motivo de la entrega por parte de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de la Medalla de Oro y que es un reconocimiento que desde mediados de los 80 se entrega a diversas personalidades, por ejemplo, el último, el presidente de Argentina.

El caso es que este magno evento se convirtió en una fiesta en donde también intervino el cantante Carlos Baute, quien, por cierto, acabó pidiendo disculpas por los cánticos y las manifestaciones sobre la presidenta encargada de Venezuela en la actuación en la Puerta del Sol, donde alentó a los miles de asistentes allí presentes con el grito de “¡Fuera la mona!”, en referencia a Delcy Rodríguez. Censura que ni siquiera compartió Corina, quien dijo: “Jamás se escuchará en mi boca una palabra o una expresión que juzgue o descalifique a una persona por su religión, por su género o por su raza”.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores aprovechó para “afear” lo que hizo Corina

El caso es que la euforia de la nombrada premio nobel de la paz (que ni siquiera le fue reconocido por el propio presidente español) recibió una tremenda ovación por parte de los miles de ciudadanos venezolanos que atiborraban al completo la Puerta del Sol, donde la presidenta de la Comunidad afirmó: “Quienes hasta hace ni un año eran cómplices del régimen de Venezuela ganaban dinero con el sufrimiento del pueblo mientras sabían que había hambruna, desaparecidos y presos políticos maltratados”. Sería raro que doña Isabel no metiese algunas diatribas.

Mientras, la líder antichavista, sumergida entre banderas tricolores de su país y miles de abanicos con su foto y también de Edmundo González, se dejaba “arrucar” con expresiones como “libertad, libertad, libertad”, mientras que también gritaban “presidenta, presidenta, presidenta”. “¡Hoy comienza el regreso a casa!”, dijo Corina, quien luego añadió: “Lo que quiero es trabajar para la libertad de Venezuela”, y precisó: “No descansaremos hasta que todos sean libres. Es el momento de mayor entrega. Sé que lo hemos dado todo y hemos hecho cosas extraordinarias. Pero vamos a hacer lo que haga falta”.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores aprovechó para “afear” lo que hizo Corina, quien había solicitado la posibilidad “de resguardarse en la Embajada española en Caracas, a lo que el Gobierno había accedido”, pero al final ella no “quiso hacer uso de esta opción”. Ante esta circunstancia, la premio nobel contestó: “Creo que las declaraciones recientes y las agresiones que se han visto en estas últimas horas explican muy bien la decisión para tener ciertas reuniones y otras no”, y dijo que respaldan su decisión de no mantener un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. O sea, que declinó. Eso si, quien se reunió con ella fue el expresidente del Gobierno Felipe González, sobre quien dijo: “Ustedes dirán dónde lo ubican en la escala ideológica en este país”.