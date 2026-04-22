Os nacionalistas critican o novo auditorio de Xinzo de Limia

A DEBATE O AUDITORIO

O BNG critica a decisión do Concello de Xinzo de Limia de encargar a estudantes de Cesuga os proxectos do novo auditorio, ao considerala unha actuación propagandística e sen un plan serio para unha infraestrutura cultural clave

Antonio Gómez Caamaño en el Parlamento de Galicia.
A principios deste mes de abril, estudantes universitarios do Grao de Arquitectura do Centro de Estudos Superiores Universitarios de Galicia (Cesuga) presentaron cinco proxectos para construír o novo auditorio de Xinzo de Limia, unha petición de vello na vila.

A decisión de deixar o proxecto en mans de estudantes foi criticada polo Bloque Nacionalista Galego. Camilo Vila, o voceiro nacionalista, afirmou que “é unha acción propagandística de alto risco porque transmite a idea de que calquera cousa vale para este Grupo de Goberno”, considerando ‘evidente’ a falta dun proxecto “serio e planificado para unha infraestrutura cultural clave para o concello”. “Os estudantes fixeron un traballo académico dentro da súa formación. O problema está en quen pretende presentar ese exercicio como a base dun equipamento público de grande importancia”, afirmou Vila. Así, tamén criticaron que o padroado do Cesuga está formado por “entidades financeiras, inmobiliarias e construtoras”, o que “provoca que o Concello non teña as mans libres”.

Dende o Goberno local preferiron non responder a estas críticas.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

