A DEBATE O AUDITORIO
Os nacionalistas critican o novo auditorio de Xinzo de Limia
A DEBATE O AUDITORIO
A principios deste mes de abril, estudantes universitarios do Grao de Arquitectura do Centro de Estudos Superiores Universitarios de Galicia (Cesuga) presentaron cinco proxectos para construír o novo auditorio de Xinzo de Limia, unha petición de vello na vila.
A decisión de deixar o proxecto en mans de estudantes foi criticada polo Bloque Nacionalista Galego. Camilo Vila, o voceiro nacionalista, afirmou que “é unha acción propagandística de alto risco porque transmite a idea de que calquera cousa vale para este Grupo de Goberno”, considerando ‘evidente’ a falta dun proxecto “serio e planificado para unha infraestrutura cultural clave para o concello”. “Os estudantes fixeron un traballo académico dentro da súa formación. O problema está en quen pretende presentar ese exercicio como a base dun equipamento público de grande importancia”, afirmou Vila. Así, tamén criticaron que o padroado do Cesuga está formado por “entidades financeiras, inmobiliarias e construtoras”, o que “provoca que o Concello non teña as mans libres”.
Dende o Goberno local preferiron non responder a estas críticas.
A DEBATE O AUDITORIO
Os nacionalistas critican o novo auditorio de Xinzo de Limia
