Galería | Celanova vive una jornada de pasión por el mundo del motor, desde coches clásicos a motos chopper y custom

Un total de 70 coches clásicos se unieron a las 60 motos chopper y custom para hacer una exhibición por todo lo alto.

La villa de Celanova acogió este domingo una concentración de coches clásicos y motos chopper y custom, un momento único para apasionados del mundo del motor

Celanova vivió este domingo una jornada de celebración lúdica, social y cultural que tuvo lugar en la plaza de la villa. El centro de esa localidad se transformó en un vibrante escaparate del motor y de la música al aire libre, al acoger una gran concentración de vehículos. Un total de 70 coches clásicos se unieron a las 60 motos chopper y custom del club “Amigos dos Ferros”, quienes además aprovecharon para realizar una pequeña ruta.

Este museo rodante compartió escenario con la banda municipal, que a primera hora protagonizó un animado pasacalles por las principales arterias, y que al mediodía ofreció un concierto en la propia plaza que puso la banda sonora a la animada jornada dominical.

Esta actividad formó parte de la jornada de conmemoración del fallecimiento del patrón y fundador de la villa, San Rosendo.