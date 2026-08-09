Galería | Lembranza Ibérica llenó de música las calles de Celanova
CUARTA EDICIÓN
El evento vivió su día grande con múltiples actuaciones, cerrando en una plaza abarrotada
Celanova vivió este sábado el día grande de la cuarta edición del Festival Lembranza Ibérica, que conmemora la tradición cultural y musical de esta tierra con diversas actuaciones y actividades. Un evento marcado por la música de calle, el folclore y el encuentro de agrupaciones llegadas de distintos puntos.
La celebración, de la mano de Lembranza Solpor, incluye la participación de diversos grupos y formaciones con distintos estilos y expresiones folclóricas durante cuatro jornadas.
El día grande, ayer sábado, la música comenzó a sonar desde primera hora con la batucada Vilatuke, que abrió el camino al Folión Castrexo de Celanova. Por la tarde, tras la “baixa de Castromao” Bloco Trifulka acompañó a los clanes hasta la Praza Maior, donde se hizo entrega del premio al clan vencedor de esta edición.
Desfile
Antes del anocher, comenzó el tradicional desfile de agrupaciones por la calle Emilia Pardo Bazán hasta la Praza Maior. La comitiva contó con la participación de Bagad Kevrenn Brest Sant Mark, procedente de Bretaña; la Banda de Gaitas Arume de Malvas, de Tui, y la Banda de Gaitas de Candás, de Asturias. Todas ellas compartieron escenario y protagonismo con la Banda de Gaitas Lembranza Solpor, en una noche marcada por la variedad de sonidos y tradiciones.
El broche de esta celebración corrió a cargo de Tanto Nos Ten y Monoulious DOP que actuaron en la Alameda, culminando así una jornada que convirtió Celanova en punto de encuentro para la música y danza tradicional.
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Galería | Lembranza Ibérica llenó de música las calles de Celanova
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Alan Pérez
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Galería | Lembranza Ibérica llenó de música las calles de Celanova
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Alan Pérez
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Galería | Lembranza Ibérica llenó de música las calles de Celanova
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Alan Pérez
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Galería | Lembranza Ibérica llenó de música las calles de Celanova
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Alan Pérez
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Galería | Lembranza Ibérica llenó de música las calles de Celanova
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Alan Pérez
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Galería | Lembranza Ibérica llenó de música las calles de Celanova
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Alan Pérez
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Galería | Lembranza Ibérica llenó de música las calles de Celanova
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Alan Pérez
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Galería | Lembranza Ibérica llenó de música las calles de Celanova
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Alan Pérez
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Galería | Lembranza Ibérica llenó de música las calles de Celanova
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Alan Pérez
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Galería | Lembranza Ibérica llenó de música las calles de Celanova
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Alan Pérez
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Galería | Lembranza Ibérica llenó de música las calles de Celanova
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Alan Pérez
12/23
Galería | Lembranza Ibérica llenó de música las calles de Celanova
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Alan Pérez
13/23
Galería | Lembranza Ibérica llenó de música las calles de Celanova
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Alan Pérez
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Galería | Lembranza Ibérica llenó de música las calles de Celanova
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Alan Pérez
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Galería | Lembranza Ibérica llenó de música las calles de Celanova
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Alan Pérez
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Galería | Lembranza Ibérica llenó de música las calles de Celanova
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Alan Pérez
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Galería | Lembranza Ibérica llenó de música las calles de Celanova
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Alan Pérez
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Galería | Lembranza Ibérica llenó de música las calles de Celanova
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Alan Pérez
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Galería | Lembranza Ibérica llenó de música las calles de Celanova
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Alan Pérez
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Galería | Lembranza Ibérica llenó de música las calles de Celanova
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Alan Pérez
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Galería | Lembranza Ibérica llenó de música las calles de Celanova
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Alan Pérez
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Galería | Lembranza Ibérica llenó de música las calles de Celanova
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Alan Pérez
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Galería | Lembranza Ibérica llenó de música las calles de Celanova
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Alan Pérez