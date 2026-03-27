Miguel Ángel Blanco, un “exemplo para os mozos”

El PP rindió homenaje a Miguel Ángel Blanco -edil popular de Ermua asesinado por ETA en 1997- en el noveno aniversario de su nombramiento como presidente honorario de las Novas Xeneracións del PP, como un “ejemplo moral y de coraje democrático” para los jóvenes, en contraste con los partidos que “non condenan a historia recente de España”.

“Nós, no Partido Popular, temos a conciencia tranquila: estamos onde temos que estar. O que non entendemos é como hai partidos que non condenan os asasinatos de ETA e pretenden lexitimar a súa existencia”, señaló la secretaria xeral do PPdeG, Paula Prado, durante el acto celebrado en el Monumento á Liberdade, en A Merca, erigido en recuerdo del edil gallego de Ermua asesinado por la banda terrorista en 1997. También participaron la presidenta de Novas Xeracións de Galicia, Nicole Grueira; el alcalde de A Merca, Manuel Garrido, y la secretaria xeral do PP de Ourense, Sandra Quintas.

Grueira reafirmó el “compromiso” de los jóvenes del PP como una generación que “colle o relevo de Blanco con orgullo, con responsabilidade e convicción”. Recordó asimismo que el terrorismo de ETA dejó más de 853 víctimas mortales, entre los que destacó a Blanco como “símbolo da defensa da liberdade, da democracia e da dignidade fronte á barbarie”.

“Este ano cúmprense nove anos do seu nomeamento como presidente honorífico das Novas Xeracións nacionais, e para nós non é só unha data. É unha responsabilidade manter vivo o seu legado político e humano, e lembrar que hai cousas que nunca poden volver ocorrer”, indicó.

Responsabilidad

Para Grueira, las novas xeracións tienen ahora la “responsabilidade” de recordar lo que ocurrió y defender los valores de la liberdade, o pluralismo, a convivencia e o respecto. “Miguel Ángel Blanco demostrou que a xente nova pode e debe ser protagonista na vida pública. Que implicarse paga a pena”, justificó la responsable de novas xeracións.

Durante su intervención, el alcalde de A Merca reivindicó los orígenes de Blanco en este municipio, en el que reposan sus restos mortales. “Aquí naceu, aquí tiña á súa familia, de aquí era a súa esencia… E aquí é onde seguimos recordando e honrando o seu legado”, apuntó.

Para Garrido, después de 29 anos del asesinato de Miguel Ángel Blanco, hablar de él es “falar dun símbolo de defensa da liberdade e de loita contra a violencia”.

El homenaje tuvo lugar en el Monumento a la Libertad y, posteriormente, los asistentes se trasladaron al cementerio de Faramontaos, donde reposan los restos de Miguel Ángel Blanco, donde se realizó una ofrenda floral.