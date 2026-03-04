Fernando Aramburu visibiliza el secuestro de Miguel Ángel Blanco

El escritor Fernando Aramburu publica nuevo libro “Maite” (Tusquets), en el que novela el caso del concejal de origen ourensano del PP asesinado en 1997 por la banda terrorista ETA, Miguel Ángel Blanco. En ese sentido, aseguró que le parecería “bien” que se actualice la “conversación” al respecto porque muchos “jóvenes” no tienen “ni idea de quién era”.

“No ignoro que se han hecho encuestas entre jóvenes en España y, concretamente, en el País Vasco y se constató que muchos chavales no tienen ni idea de quién era Miguel Ángel Blanco. Quizá modestamente pueda contribuir a poner este nombre de nuevo por lo menos en las páginas de Cultura y a que algún chavalillo que no sabía nada se interese y sepa qué ocurría en las calles donde ahora él pasea”, explicó Aramburu.

El autor de “Patria” explicó que, a su juicio, la sociedad vasca no quiere “hablar” más del terrorismo, pero reconoció que el Congreso de los Diputados es diferente: “un continuo intercambio de reproches y de denigraciones”.

“La idea (de los políticos) es, naturalmente, que el votante después me favorezca. Entonces ahora doy una imagen negativa del otro, lo asocio con hechos históricos que son negativos, que fueron violentos y, de esa manera, lo desacredito. Esto es lo que se hace con Bildu, pero también con Franco, con la guerra civil, con Venezuela, con la Dana...”, añadió. En cualquier caso, el autor criticó que Bildu tenga en sus listas a una diputada que fue condenada por “apología del terrorismo” y explicó que esto lo pone “poco fácil” para que se no se le recuerde lo que hizo ETA.

Crítico contra Bildu

“Su coordinador general también estuvo en la cárcel. Y tienen en las listas gente que estuvo en ETA. Ellos mismos (Bildu) se exponen a que se les recuerde en algunas actuaciones. Y si hubiera un gesto verdaderamente humano y claro de reconocimiento o de petición de perdón para darle a toda esta puñetera y cruenta historia un cierre ético, no estaríamos como están las víctimas”, precisó.

“Maite” es una historia de mujeres que muestra a dos hermanas y una madre que no se dicen lo que piensan en los cuatro días del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Aramburu señaló que “hay personas de talante independentista que fueron detenidas y maltratadas” a manos del GAL que le “reprochan” que no trate toda la “violencia” que sufrieron.

“Ya he dicho más de una vez que voy a mirar la realidad de mi país natal con dos ojos, no con uno. Pero aquí inmediatamente lo politizan a uno... No se puede tener un discurso desde la ética o desde la estética. Pero eso también me estimula”, deslizó.

El escritor también analizó la “violencia” que se vive en la actualidad y la describió como “triste” pero “nada nuevo”. “Lo novedoso son los avances tecnológicos en materia de armas y la definitiva desaparición del campo de batalla donde iban los soldados a matarse”, apuntó. Así, reflexionó para después explicar que están “otra vez” triunfando los “brutos”. “Y Europa está ahí pobrecita en su espacio civilizatorio, pacífico, burocrático, tranquilo. Tenemos más cartas lo que pasa es que somos tan débiles que ni siquiera nos atacan”, zanjó.