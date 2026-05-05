Los pescadores instan a mejorar el coto de Celanova

Entorno de los ríos Arnoia y Ourille, en el área geográfica conocida como “Couto de Celanova”.

La Sociedad Deportiva de Pesca Pontegrande de Celanova insta al Concello a mejorar el entorno de los ríos Arnoia y Ourille, en el área geográfica conocida como “Couto de Celanova”.

Para ello, desde Pesca Pontegrande han presentado formalmente una memoria descriptiva, justificativa y gráfica de posibles medidas que permitan poner en valor diversos elementos patrimoniales y etnográficos situados en este entorno fluvial, como molinos, pasarelas y senderos tradicionales.

Según explica José Ramón Fernández, quien está al frente de la sociedad, esta no cuenta con los recursos económicos suficientes para acometer por sí sola las labores de mantenimiento y restauración necesarias. Por ello, recalcan la “necesidad” de implicar al Concello y a otras administraciones públicas con competencias en materia ambiental, con el objetivo de coordinar esfuerzos y canalizar posibles vías de financiación. El proyecto busca compatibilizar distintos usos del espacio, fomentando tanto el senderismo como la pesca fluvial y el disfrute vecinal.

Actualmente, identifican como actuaciones más viables a corto plazo la recuperación del Bosque da Ribeira y la restauración de las pasarelas, muchas de las cuales se encuentran en estado de deterioro avanzado.

Como bien señala José Ramón, la rehabilitación de los molinos supondría una intervención de mayor envergadura, que requeriría acuerdos legales más complejos para establecer diálogo con los propietarios y una mayor inversión económica.

“Consideramos necesaria esta proposta de rehabilitación integral, xa que se trata dun espazo habitual tanto para os pescadores como para numerosos veciños. Por iso, é fundamental unir esforzos para facer desta iniciativa unha realidade”.