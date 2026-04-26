Virgilio Alonso, pescador de salmón: “No permitamos que la prohibición continúe el año que viene”

Pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva dedicándose a la pesca?

Respuesta. Llevo pescando salmón en torno a unos 33 o 34 años. He sacado tres campanus en Galicia, que es el primer salmón que sale en el río durante la temporada. En 2019 capturé el salmón más grande desde que hay registros, que pesó casi 11 kilos y midió un metro.

P. ¿Cómo valora la situación del salmón en el Miño?

R. He pescado en prácticamente toda Galicia a lo largo de los años. El problema en el Miño no deja de ser el de toda la región. La situación del salmón en Galicia es mala, pero no es mucho peor que la que está teniendo Asturias, Cantabria o Irlanda e Islandia, países que visito a menudo para pescar. ¿La diferencia con Galicia? Galicia hasta ahora por el salmón no ha hecho nada. En Irlanda o Islandia sí que se mima mucho la captura del salmón. Llevo 20 años pescando el salmón salvaje por todos los ríos de Galicia, desde Frieira hasta el Lérez. Eso lleva a dejar un aporte económico importante a la provincia, algo que se ha perdido totalmente. La Xunta se ha limitado a mirar para otro lado. La gestión por parte de la Administración es nefasta. ¿Qué han hecho? Prohibir la pesca del salmón en todos sus ríos y mandar a miles, y digo miles de pescadores con licencias a sus casas. A la gente que iba a pescar a Ourense, al coto de Frieira, no le queda otro remedio que irse a pescar a Asturias o Portugal.

P. ¿Cómo hemos llegado a esta situación?

R. Hasta ahora, en el tramo internacional del Miño estaban pescando los salmones con redes. Cuando llegaban al coto de Frieira tuvieron que pasar por esas redes de treinta y cuarenta kilómetros, con unos sistemas cada vez más sofisticados. Es un crimen, eso acaba con todo lo que hay. También hemos permitido los vertidos en los ríos y las especies invasoras. En Irlanda e Islandia sí hay cormoranes en las desembocaduras de los ríos, pero no los permiten en los ríos como tal. Tambié cuidan las riberas de los ríos. Aquí se cae un árbol e igual se pasa ocho o diez años atascado y se llena todo de maleza. Todos los ríos que han cerrado y que después no han vuelto a abrir no tienen más salmones. No ha servido de nada. Han bajado la vigilancia y han permitido el furtivismo.

P. ¿Qué podemos hacer para revertir el problema?

R. Tener el río abierto con un cupo, como hacen otros territorios, velar por su cuidado. Y otro asunto, y esto es clave: repoblar, repoblar y repoblar. Repoblar con alevines de salmón, como se hace en Irlanda. Tú no puedes dejar que el río se recupere por sí solo sin hacer nada. Eso es la fase final. Habéis perdido así la oportunidad de explotar una región como la de Ourense, maravillosa. No permitamos que la Administración mantenga el año que viene vedado el salmón. Nos deben una explicación a todos. Queremos saber qué no ha hecho la Administración para llegar a esto.