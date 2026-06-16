Uno de los pueblos más bonitos de España está en Ourense y tiene 200 habitantes: qué hacer y cómo llegar

Conoce qué hacer en Vilanova dos Infantes, en la provincia de Ourense, uno de los pueblos más bonitos de España

Vilanova dos Infantes, una pequeña joya medieval situada en el municipio de Celanova, entró oficialmente en la prestigiosa asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España. Este reconocimiento pone el foco sobre uno de los conjuntos históricos mejor conservados de la provincia de Ourense, un lugar donde el granito, la historia y las tradiciones siguen marcando el ritmo de la vida cotidiana.

Con apenas unas calles empedradas y un valioso patrimonio monumental, este núcleo ourensano ofrece al visitante un viaje al pasado entre fortalezas, leyendas y algunas de las tradiciones más singulares de Galicia.

Qué ver y hacer en Vilanova dos Infantes

Subir a la Torre del Homenaje

Imagen de la Torre del Homenaje | La Región

El gran símbolo de la localidad es la Torre del Homenaje, único vestigio del antiguo castillo que dominó la villa durante siglos. Con cerca de 19 metros de altura, esta fortificación medieval corona el casco histórico y ofrece una de las mejores panorámicas de la comarca de Terra de Celanova. En su interior alberga además un espacio expositivo dedicado a la historia y la etnografía de la zona.

Pasear por su casco medieval

Una de las mejores formas de descubrir Vilanova dos Infantes es perderse por sus estrechas calles de piedra. El trazado urbano conserva buena parte de su esencia medieval, con casas tradicionales, pequeñas plazas, fuentes históricas y rincones que parecen detenidos en el tiempo. El conjunto está considerado uno de los más singulares de Galicia.

Visitar la iglesia de San Salvador

Junto a la torre se encuentra la iglesia de San Salvador, uno de los principales edificios religiosos de la localidad. En su interior se conserva el conocido Cristo de Vilanova dos Infantes, una talla románica considerada una de las más antiguas de Galicia y una de las piezas artísticas más valiosas de la provincia.

Descubrir el Santuario de la Virgen del Cristal

A pocos metros del centro histórico se levanta el Santuario da Virxe do Cristal, uno de los lugares de peregrinación más conocidos de Ourense. El templo guarda la famosa Virgen del Cristal, una diminuta imagen mariana encerrada en un bloque de cristal cuya elaboración sigue rodeada de misterio y leyendas desde hace siglos. Su festividad, celebrada cada 15 de septiembre, atrae a numerosos visitantes y devotos.

Raigame, la gran fiesta de Vilanova

Raigame en Vilanova dos Infantes | La Región

Si hay una cita imprescindible para conocer la esencia de Vilanova dos Infantes, esa es la Romería Etnográfica Raigame. Declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia, esta celebración reúne cada año muestras de artesanía, música tradicional, gastronomía, oficios antiguos y recreaciones de la vida rural gallega.

La fiesta se ha convertido en el gran escaparate cultural de la localidad y en una de las principales embajadoras de Vilanova dos Infantes dentro y fuera de Galicia, contribuyendo de forma decisiva a su proyección turística.

Un pueblo marcado por la historia y los oficios tradicionales

La historia de Vilanova dos Infantes se remonta a siglos atrás. Este burgo medieval, dominado por la imponente Torre del Homenaje, fue escenario de importantes episodios históricos, entre ellos las revueltas irmandiñas del siglo XV. Tras aquellos conflictos, los vecinos fueron obligados a reconstruir la fortaleza, que con el paso del tiempo llegó a albergar incluso la sede del ayuntamiento.

La localidad también destaca por su vinculación con la comunidad judía. Diversos documentos históricos, entre ellos referencias recogidas en el Tumbo de Celanova del siglo IX, sitúan aquí uno de los primeros asentamientos judíos de Galicia, reflejando la relevancia que tuvo el enclave durante la Edad Media.

Cueva de San Vivián | La Región

Pero si hay una actividad que marcó la identidad de Vilanova dos Infantes fue la zapatería. Hasta mediados del siglo XX llegaron a trabajar en la villa 152 zapateros, convirtiéndola en uno de los principales centros artesanales de la comarca. Hoy, ese legado puede descubrirse en el Centro de Interpretación dos Zapateiros, ubicado sobre la antigua y enigmática cueva de San Vivián, uno de los espacios más curiosos del municipio.

Cómo llegar a Vilanova dos Infantes

Vilanova dos Infantes se encuentra en el municipio de Celanova, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Ourense.

Desde Ourense capital, el trayecto en coche dura alrededor de 35 minutos por la carretera OU-540 en dirección a Celanova. Una vez allí, el núcleo histórico está perfectamente señalizado y cuenta con zonas de aparcamiento en las inmediaciones.

La visita puede completarse fácilmente con otros atractivos cercanos como el monasterio de San Salvador de Celanova o distintos espacios naturales de la comarca de Terras de Celanova.

Con su torre medieval, sus leyendas centenarias, el singular Santuario del Cristal y unas tradiciones que siguen vivas, Vilanova dos Infantes se presenta como una de las escapadas más atractivas para descubrir la Galicia interior este verano y uno de los pueblos con más encanto de toda la provincia de Ourense, y ahora también de España.