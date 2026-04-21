Descubren cuatro planes en una aldea escondida de Ourense y las redes alucinan: “¡Quiero ir ya!”

Conoce los planes que ofrece esta aldea de apenas 800 habitantes en la provincia de Ourense

Ourense cuenta con poblaciones y atractivos turísticos como las termas o los viñedos de la Ribeira Sacra que atraen a miles de turistas cada año. Pero eso no es todo, la provincia ofrece sitios menos conocidos que conquistan a quienes los visitan... y también a los usuarios de las redes sociales.

Uno de ellos es la aldea de A Veiga en la comarca de Valdeorras que ofrece planes en plena naturaleza donde perderse y disfrutar del paisaje. Como explica la creadora de contenido @uxiaviaxeragarcia, se trata de “un lugar muy poco conocido pero muy recomendable para una escapada”.

El vídeo suma más de 150.000 visualizaciones y decenas de comentarios como "Nos lo guardamos ahora mismo", "Me encantan estos planes!! No tenía ni idea" o "Pero que maravillas nos enseñas".

Aquí te presentamos cuatro opciones para disfrutar de la aldea de A Veiga, de apenas 800 habitantes, pero con un gran encanto para perderse en una escapada.

La Casa da Pedriñas

Fachada de A Casa das Pedriñas, en A Veiga. | La Región

Una construcción con inspiración en la obra de Antoni Gaudí elaborada con piedras y materiales de la zona por un vecino a lo largo de los años. Se encuentra en mitad del pueblo pero te recomendamos no perderte la oportunidad de visitarla.

Una obra arquitectónica que pocos conocen pero que merece la pena visitar si estás en la comarca.

La playa fluvial de Coiñedo

A Veiga, playa fluvial. | La Región

En pleno embalse de Prada se encuentra esta playa fluvial que en días de calor es una gran opción para refrescarse y combatir las altas temperaturas. Presenta también una zona de juegos para los más pequeños.

Si quieres aprovechar el día y comer o merendar también lo puedes hacer. Cuenta con mesas y merenderos para recargar fuerzas tras un baño. Si eres de los que viajan en caravana aquí puedes aparcar y disfrutar del paisaje ourensano.

Senda Verde do Xares

Senda Verde do Xares | La Región

Si lo que buscas es poder realizar una ruta de trekking al aire libre esta es tu opción. Partiendo desde la playa fluvial cuenta con un recorrido de 30 kilómetros que rodea todo el embalse de Prada. Perfecta para hacer por tramos o en bicicleta. Su privilegiada situación hace que durante gran parte del recorrido puedas disfrutar del agua del embalse.

Ruta Cántara da Moura

Cántara da Moura, un tesoro de granito y agua escondido en A Veiga | La Región

Esta es otra posibilidad para realizar trekking o una caminata. De distancia más corta que la anterior puedes explorar el paisaje de A Veiga. A diez minutos en coche pero que te permite caminar entre cascadas y piedras, un sitio lleno de vegetación, agua y leyendas gallegas en las que perderse.

Así que si estás buscando un sitio para una escapada de la ciudad, A Veiga puede ser un gran plan.