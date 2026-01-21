ACCIDENTE FERROVIARIO
Los 10 concellos de Monterrei y Conso-Frieiras comienzan a gestionar los fondos Feder

"FUTURO VERDE ALTO TÁMEGA"

Esta alianza supramunicipal, que en obctubre obtuvo del Gobierno 4,3 millones de fondos europeos, aspira a que la Diputación financie el importe restante

El salón de plenos de Verín albergó la primera reunión de los 10 concellos que obtuvieron 4,3 millones de fondos europeos.
El salón de plenos de Verín albergó la primera reunión de los 10 concellos que obtuvieron 4,3 millones de fondos europeos. | C.L.M.

La agrupación de 10 concellos “Futuro Verde Alto Támega”, que integran los de la comarca de Monterrei más A Gudiña y A Mezquita, de la vecina Conso-Frieiras, celebró la primera reunión de trabajo para ejecutar un proyecto global con una inversión de 7,3 millones, y al que en octubre el Gobierno concedió el 60% del total, 4,3 millones, procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo (Feder), y que se repartirán en función de la población.

Los regidores se reunieron en el plenario de Verín, municipio que encabeza el proyecto, y mantuvieron una toma de contacto inicial con la empresa que gestionará la licitación ante el Estado de los distintos proyectos que llevarán a cabo cada uno de los municipios. Estos se centran mayoritariamente en la modernización del ciclo del agua, con mejoras en el saneamiento y abastecimiento, pero también en impulsar la sostenibilidad y el desarrollo comarcal.

Respecto al 40% de inversión restante que tendrían que aportar los concellos, algo más de tres millones, el pasado mayo la Xunta se comprometió a aportar el 24%, 1,8 millones, si obtenían los fondos europeos de la convocatoria Edil, tal y como ocurrió en octubre.

Gerardo Seoane, alcalde de Verín, afirmó que ahora están “pendentes dunha reunión con Luis Menor” con el fin de que la Diputación aporte el 16% pendiente, de manera que los concellos no desembolsen fondos propios.

Redefinición de proyectos

En el encuentro, los representantes municipales también aprovecharon para definir los “proyectos de interés” que quieren llevar a cabo en sus concellos, dado que la cantidad global a la que aspiraban inicialmente era de 10 millones, por lo que algunos proyectos previstos no se podrán ejecutar en esta fase.

