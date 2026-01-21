Los 10 concellos de Monterrei y Conso-Frieiras comienzan a gestionar los fondos Feder

La agrupación de 10 concellos “Futuro Verde Alto Támega”, que integran los de la comarca de Monterrei más A Gudiña y A Mezquita, de la vecina Conso-Frieiras, celebró la primera reunión de trabajo para ejecutar un proyecto global con una inversión de 7,3 millones, y al que en octubre el Gobierno concedió el 60% del total, 4,3 millones, procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo (Feder), y que se repartirán en función de la población.

Los regidores se reunieron en el plenario de Verín, municipio que encabeza el proyecto, y mantuvieron una toma de contacto inicial con la empresa que gestionará la licitación ante el Estado de los distintos proyectos que llevarán a cabo cada uno de los municipios. Estos se centran mayoritariamente en la modernización del ciclo del agua, con mejoras en el saneamiento y abastecimiento, pero también en impulsar la sostenibilidad y el desarrollo comarcal.

Respecto al 40% de inversión restante que tendrían que aportar los concellos, algo más de tres millones, el pasado mayo la Xunta se comprometió a aportar el 24%, 1,8 millones, si obtenían los fondos europeos de la convocatoria Edil, tal y como ocurrió en octubre.

Gerardo Seoane, alcalde de Verín, afirmó que ahora están “pendentes dunha reunión con Luis Menor” con el fin de que la Diputación aporte el 16% pendiente, de manera que los concellos no desembolsen fondos propios.

Redefinición de proyectos

En el encuentro, los representantes municipales también aprovecharon para definir los “proyectos de interés” que quieren llevar a cabo en sus concellos, dado que la cantidad global a la que aspiraban inicialmente era de 10 millones, por lo que algunos proyectos previstos no se podrán ejecutar en esta fase.