CEO y Aever unen fuerzas en favor de la comarca de Monterrei

El recién elegido presidente de la Confederación Empresarial de Ourense (CEO), David Martínez Alonso, realizó una visita institucional a la sede de la Asociación de Empresarias y Empresarios de Verín (Aever). El máximo responsable de la patronal ourensana estuvo acompañado por el secretario general de la CEO, Jaime Pereira, y fue recibido por la presidenta de Aever, Esther Gómez, junto con la también nueva gerente de la entidad, Beatriz Duarte Lorenzo, quien asumió el cargo este martes en sustitución de su predecesora.

Durante el encuentro, ambas partes presentaron los principales proyectos y líneas estratégicas de sus respectivas organizaciones, compartiendo iniciativas destinadas a fortalecer el tejido empresarial de la comarca de Verín, promover el emprendimiento y mejorar la competitividad de las pymes y los autónomos.

La reunión concluyó con el compromiso de establecer un acuerdo de colaboración mutua entre la CEO y Aever, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas, compartir recursos y fortalecer la representación y defensa de los intereses empresariales en la zona.

Tanto David Martínez Alonso como Esther Gómez destacaron la importancia de trabajar desde la unidad y la cooperación institucional para afrontar los retos actuales del sector empresarial y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico para Verín y su comarca.

La presidenta de Aever quiso agradecer “a sensibilidade que amosou o novo presidente da CEO, institución coa que contaremos a miúdo por sermos tamén uns recén chegados a esta nova responsabilidade. Somos conscientes que, como en case tódolos ámbitos, a cooperación, colaboración e creación de sinerxias son fundamentais para manter vivo e impulsar o tecido empresarial ourensá ante as continuas ameazas que sufre do exterior”.

David Martínez, por su parte, incidió en que “esta nova presidencia, non só está a dispor de todos os seus asociados, senón que ábrese, como non pode se doutro xeito, a toda institución pública ou privada que teña un proxecto e gañas de situar a Ourense no nivel que merece pola grande terra que é, de xente valente e traballadora”.