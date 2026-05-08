La D.O. Monterrei trabaja para unirse a los espumosos ourensanos

La Denominación de Origen (D.O.) Monterrei, la más joven de las cuatro de la provincia, continúa con su proceso de crecimiento sostenido año tras año. Después de las dos últimas campañas récord, en las que se rebasaron sus topes históricos tras recoger siete y ocho millones de kilos de uva respectivamente, los responsables del Consello Regulador trabajan para ampliar la oferta de variedades incorporando los vinos espumosos. El objetivo es incrementar aún más el atractivo de los vinos de Monterrei en el mercado, ofreciendo una tipología que ya se produce bajo el amparo de O Ribeiro y Valdeorras, y que fuera de Ourense también cuenta con gran aceptación desde su introducción en Rías Baixas.

El año pasado, la Axencia Galega da Calidade Alimentaria ya aprobó una modificación del pliego de condiciones de la D.O. en la que el territorio vitivinícola creció en superficie y se extendió a los ocho concellos que integran la comarca, tras sumar viñedos en núcleos de Cualedro y Laza. La otra gran novedad fue la incorporación de los vinos rosados, cuyas primeras botellas amparadas bajo su sello acaban de ponerse a la venta en el mercado.

Diferenciación y versatilidad

El gerente de la D.O. Monterrei, Gonzalo Losada, confirma que se encuentran “inmersos en el proceso” para poder incluir los vinos espumosos, pero aún no pueden “avanzar una fecha concreta” para su incorporación. No obstante, esperan que esta se produzca “lo antes posible”. Losada subraya que desde que tomó posesión la nueva presidencia y gerencia, uno de sus objetivos principales ha sido el de “ver las nuevas tendencias del mercado y adaptarnos a ellas, ya que queremos ofrecer una mayor diferenciación y versatilidad de productos, abrir el abanico para que las bodegas puedan ofrecer otras tipologías”.

Al respecto de los novedosos vinos rosados de Monterrei, Losada resalta que “en estos momentos ya hay dos bodegas inscritas en la D.O. que los están comercializando”. Pero esto no es más que el inicio. Próximamente se sumarán “más marcas, ahora mismo estamos certificando y habrá en total cuatro bodegas con variedades de rosados muy pronto”. Lo que sí tiene claro es que “con la calidad que posee Monterrei, van a salir tanto espumosos como rosados muy interesantes y de la mejor calidad”.

Valdeorras y O Ribeiro ya comercializan esta variedad

Otras dos D.O. ourensanas fueron incorporando los espumosos a sus pliegos de condiciones en distintos momentos de este siglo. En el caso de Valdeorras, el Consello Regulador introdujo los blancos espumosos -de godello- en 2009. 15 años más tarde se incorporaron los tintos y los rosados espumosos, y en la actualidad una única bodega, Roandi, los elabora. Su producción anual es de 30.000 botellas y, además de en el territorio nacional, también los comercializa en España, Francia, Italia, Suiza y Rusia.

En O Ribeiro, la D.O. afirma que ya se elaboraban vinos espumosos en la zona en 1957. A principios de los años 80 del siglo pasado se empezaron a realizar elaboraciones más continuadas, así como investigaciones para analizar su potencial en la comarca. Finalmente, en 2017 se ampararon legalmente los tipos brut y brut natura, en rosados y blancos, que por ahora solo tiene certificados una bodega, Viña Costeira, con una producción anual de unas 20.000 botellas.

Finalmente, el pliego de condiciones del tercer sello de calidad ourensano, Ribeira Sacra, no recoge por el momento la posibilidad de producir espumosos.