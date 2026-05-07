Profesionales de la hostelería descubren en Marbella los vinos de la D.O. Monterrei

Un total de 41 referencias, que en conjunto representan a 22 de las bodegas inscritas en la Denominación de Origen (D.O.) Monterrei, protagonizaron esta semana un “showroom” en el restaurante La Perla Marbella, ubicado frente al Mediterráneo en plena milla de oro de esta ciudad malagueña de la Costa del Sol.

El evento, organizado por el Consello Regulador de la D.O., permitió a los participantes, profesionales del sector de la hostelería y la distribución, degustar 26 vinos blancos y 15 tintos. La cita reunió a más de 70 asistentes, que además de probar las variedades presentadas pudieron descubrir más sobre la identidad de Monterrei, así como acercarse a los elementos singulares del sello vitivinícola.

Para el presidente del Consello Regulador, Manuel Vázquez Losada, Marbella es una “ciudad imprescindible”, por lo que a su juicio los vinos de Monterrei “deben estar presentes”. Además, apunta que la organización de este evento dirigido a profesionales del sector hostelero “permitió a los mismos conocer de primera mano lo que significa Monterrei, una unión de calidad y singularidad que no ha pasado desapercibida entre los asistentes”.