La feria WineMad recibirá a 17 bodegas de la D.O. Monterrei

La novedosa Madrid International Wine Fair (WineMad), una feria vitivinícola que celebra su primera edición entre los días 27 y 29 de este mes, contará con la participación de la Denominación de Origen (D.O.) Monterrei. La cita, que se celebrará en en el recinto ferial Ifema de la capital española, reunirá a distribuidores, importadores y compradores profesionales de distintos mercados internacionales.

El Consejo Regulador de la D.O. Monterrei acudirá al evento internacional bajo el amparo de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), con el fin de potenciar los vinos de Monterrei y abrir nuevos canales de comercialización. La D.O. presentará vinos de un total de 17 bodegas inscritas mediante el formato de túnel del vino, que ofrecerá información sobre el territorio vitivinícola y sus características, y permitirá degustar los caldos.

El presidente del Consejo Regulador, Manuel Vázquez Losada, señalada que “somos conscientes de la importancia de que la singularidad y calidad de los vinos de Monterrei estén presentes en esta primera edición de WineMad, un punto de encuentro con una clara vocación internacional que va a permitir impulsar la proyección de los vinos de Monterrei en los mercados globales”.