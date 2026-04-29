Galería | Numerosos niños reforestan A Caridade tras los incendios del pasado agosto

Más de un centenar de escolares participan en la plantación de 2.300 árboles autóctonos en Monterrei para recuperar el monte de A Caridade, afectado por los incendios del pasado año

Más de un centenar de alumnos de tres centros educativos de la comarca participaron este martes en una jornada de reforestación en el monte de A Caridade, una de las zonas afectadas por los incendios forestales del año pasado en la aldea de Monterrei.

Los estudiantes plantaron alrededor de 2.300 árboles autóctonos, entre pinos, robles y cerquiños, en dos hectáreas de terreno, con el objetivo de ayudar a la recuperación del entorno natural dañado por el fuego.

La iniciativa, bajo el nombre de “Raíces que nacen do corazón”, busca implicar a la infancia en la protección del medio ambiente y continuar en los próximos años hasta alcanzar la reforestación de 20 hectáreas de monte comunal.