Maridaje de enoturismo y patrimonio en la comarca de Monterrei

La comarca de Monterrei se prepara para recibir una nueva edición de la Primavera de Puertas Abiertas del 8 al 10 de mayo. Esta propuesta enoturística está organizada por la Asociación Ruta do Viño Monterrei, con el apoyo de Turismo de Galicia y la colaboración de los concellos de Oímbra y Monterrei. Cinco bodegas de la Denominación de Origen (D.O.) Monterrei abrirán sus instalaciones para ofrecer visitas guiadas y degustaciones: Adegas Daniel Fernández, Pazo de Valdeconde, Bodegas Ladairo, Triay y Vía Arxéntea.

Las actividades comenzarán el viernes 8 a las 20,00 horas con un taller sobre la armonía entre los vinos de la D.O. y diferentes conservas del mar. El sábado 9, a la misma hora, se impartirá una sesión sobre el potencial gastronómico de estos caldos con quesos nacionales emblemáticos. Ambos actos tendrán lugar en el CPR Apostólico Mercedario de Verín. El domingo 10, a las 12,00, habrá un túnel del vino en el mismo lugar que dará a conocer las características climáticas y el valor del territorio a través de las añadas de 2021 a 2024.

La oferta cultural se completa con la ruta de los lagares rupestres de Oímbra, que permitirá descubrir estructuras talladas en roca donde se elaboraba tradicionalmente el vino. Para realizar esta actividad no es necesaria inscripción.

En cuanto al transporte, el sábado 9 funcionará el servicio Bus del Vino con salidas desde A Coruña, Santiago de Compostela, Vigo y Ourense. La gastronomía y el descanso también tienen un papel protagonista. Los restaurantes O Segredo do Retiro y el Parador de Verín ofrecerán menús especiales maridados, con precios que se sitúan entre los 45 y los 60 euros, mientras que O Retiro do Conde, el Parador y el hotel Villa de Verín dispondrán de ofertas para los visitantes.

Inscripciones

Para participar en las actividades es necesario contactar directamente con los establecimientos o con la Asociación Ruta do Viño Monterrei en el teléfono 988 590 007 o en el correo electrónico rutavinomonterrei@gmail.com.