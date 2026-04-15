Las heladas tardías provocan daños puntuales en las vides de la D.O. Monterrei

El sector vitivinícola de la provincia ha vivido un fin de semana de contrastes térmicos que ha dejado su huella en los viñedos. El brusco descenso de las temperaturas, que en cuestión de horas pasaron de los 30 grados del viernes a una mañana de sábado marcada por la helada, ha provocado daños localizados en algunas vides, en un momento de la primavera en que empiezan a surgir los delicados primeros brotes verdes o yemas. Esta situación se produjo tras una semana de calor más propia del verano, que había dejado a las plantas en una situación de vulnerabilidad ante las corrientes de aire frío, tal y como ha ocurrido en zonas de la comarca de Monterrei.

El impacto general es leve y difícil de cuantificar con exactitud, al variar enormemente dependiendo de la ubicación en el valle, la situación de las cepas y la variedad de las mismas, ya que algunas son más tempraneras y están más desarrolladas, mientras que otras son más tardías. Ernesto “Tito” Rodríguez, de la bodega Father 1943 de Vilamaior do Val (Verín), tiene claro lo ocurrido el sábado. Pese a que el mercurio marcaba a las 6,30 horas una temperatura positiva, 3 grados, la presencia de “fortes correntes de aire” fue determinante para producir las quemaduras en las hojas y los brotes más tiernos. “Creo que a xema máis produtiva é a primeira, que foi a que máis queimou, polo que a uva xa se fastidiou neses brotes”, comenta Tito.

El efecto del frío se hace más visible conforme se avanza hacia la parte más baja de la finca. En todo caso, el efecto en las líneas “non foi uniforme, senón que se manifestou de forma caprichosa”, y apunta a la diferencia que muestran algunos brotes, que aparecen completamente “carbonizados”y con los pámpanos “cocidos”, frente a otros situados a pocos centímetros que permanecen “en perfecto estado”. En sus viñedos sólo se vio afectada entre el 20 y el 30% de una parcela de godello. En el cómputo global de su producción el daño es mínimo, ya que la viña afectada no representa más que “un 10% do total que temos aquí”.

“Afectación salteada”

“Tito” Rodríguez abre una hoja quemada en su bodega, Father 1943. | Martiño Pinal

Manuel Vázquez Losada, bodeguero y presidente de la Denominación de Origen Monterrei, describe los efectos de la bajada de las temperaturas como una afectación “puntual e salteada, froito das correntes de aire”. Respecto a por qué algunas de las hojas de las vides de una línea de uno de sus viñedos en Castrelo do Val están quemadas y otras no, sostiene que basta con un simple “remuíño de vento” para explicar esa afectación irregular. No obstante, sostiene que lo lógico sería que el frío afectara “ás partes máis baixas da planta, ás que están preto do chan”. En su caso, el aire frío provocó que se quemaran algunos brotes de tempranillo, una variedad tardía.

Para ayudar a la recuperación de las vides afectadas por las corrientes de frío, los viticultores también disponen de cuidados específicos. Tito avanza que va a dar un tratamiento con aminoácidos y abono foliar para ayudar a que la planta tire para adelante y ver “que parte se pode salvar. Unha vez quede definido que brotes están secos, entón cortarémolos durante o aclareo”. No obstante, el sector mantiene la cautela, ya que el riesgo de heladas tardías persiste durante las próximas semanas. Manuel, por su parte, advierte que hasta el “3 ou 4 de maio” deben estar pendientes de los termómetros para evitar nuevos contratiempos.

El resto de D.O. ourensanas no presentan grandes perjuicios por el frío

El efecto del brusco descenso de las temperaturas en las otras tres Denominaciones de Origen (D.O.) ourensanas muestra un panorama desigual. En la Ribeira Sacra, el presidente del Consello Regulador, Antonio Lombardía, reconoce que “algo de dano si que fixo”, y que él mismo lo observó en sus viñas de Quiroga, mientras que otros bodegueros de Abeleda, en O Castro de Caldelas, también reportaron afectaciones. En cambio, en la subzona del Bibei el impacto ha sido menor.

Desde el Consello Regulador de la D.O. Valdeorras apuntan a que la afectación fue mínima, y que el mercurio no bajó de 1,5 º C. Desde la Bodega Cooperativa Jesús Nazareno apuntan que “algo tocou, mais non debeu ser moito”. Pese a todo, la bodega A Tapada, la única valdeorresa con grandes ventiladores para evitar los daños de la helada, puso en marcha el sistema como medida preventiva.

En la D.O. Ribeiro los efectos de las heladas son poco significativos, con algunos daños muy puntuales, según aseguran desde el Consello Regulador y desde Viña Costeira, cuyo presidente Andrés Rodríguez indica que la cooperativa ha recibido cinco partes por daños en los viñedos, que se suman a los registrados hace 15 días por otra helada. Considera que en todo caso “es pronto para saber el daño porque se exteriorizará más, en caso de haberlo, en los próximos días”. Desde la Asociación de Colleiteiros do Ribeiro, su presidente, Alberto Úbeda, señala que no les constan daños importantes, aunque sí alguna afectación puntual.