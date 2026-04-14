Infesta, en Monterrei, restaura patrimonio a los pies de la Vía de la Plata

Infesta, la aldea modelo del concello de Monterrei, continúa dando pasos en su proceso de transformación y dinamización a través de los distintos programas europeos en los que está inmersa esta comunidad rural. Si recientemente 30 hogares comenzaban a disfrutar de la caldera comunitaria de biomasa instalada en el marco del proyecto Aldealix, ahora han dado inicio las obras de restauración de la Praza da Fonte.

La Praza da Fonte, situada en pleno trazado de la Vía de la Plata del Camino de Santiago, representa un punto de unión histórico para los vecinos, que se reunían aquí en torno al uso compartido del agua. El proyecto busca recuperar ese valor simbólico y funcional adaptando el entorno a las necesidades actuales. La actuación incluye la reorganización del espacio y la mejora de la accesibilidad para reforzar el papel de la plaza como escenario de encuentro intergeneracional siguiendo los principios de la “Nueva Bauhaus Europea”.

Los trabajos están recomponiendo la piedra de los muros. | Agader

Esta intervención forma parte del proyecto Paisactivo-Paisajes cortafuegos, que impulsa la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) y coordina la Fundación Juana de Vega junto a otras instituciones, que busca convertir los núcleos rurales en territorios más habitables, vivos y resilientes. El proyecto, dotado con un presupuesto global de 1,58 millones y financiado al 75% por fondos europeos Feder, tiene un carácter transfronterizo, y junto a Infesta participa la aldea portuguesa de Almofrela (Município de Baião).

Memoria colectiva

Esta obra es la continuación a la última actividad desarrollada dentro de Paisactivo, una reunión participativa con los vecinos que tuvo lugar en marzo. En aquella ocasión, los habitantes diseñaron el futuro de Infesta basándose en su propia memoria colectiva y compartiendo su conocimiento sobre los usos históricos del territorio. Según los técnicos del proyecto, la finalidad es que la planificación técnica vaya siempre de la mano del saber tradicional de los habitantes locales.