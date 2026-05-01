Los mayores son protagonistas en Albarellos con su XIV Xuntanza

La misa de campaña abrió la jornada de encuentro de los mayores en Albarellos.

Albarellos se convirtió este viernes en el escenario de la decimocuarta edición de la “Xuntanza dos Maiores”, una iniciativa impulsada para rendir homenaje a los vecinos de mayor edad del concello de Monterrei.

Sentarse en torno a una mesa casi infinita, compartir anécdotas y disfrutar del encuentro es, sin duda, la esencia de una cita “moi esperada para algúns”, que vuelve a poner en valor la convivencia y la memoria colectiva.

Tras el parón obligado por la pandemia, el Concello, en colaboración con la Diputación de Ourense, recuperó esta celebración el pasado año, logrando reunir a más de medio millar de participantes. La excelente acogida ha propiciado su continuidad, consolidando esta xuntanza como una de las citas locales más destacadas

Listos para disfrutar de la comida popular con productos de proximidad. | Xesús Fariñas

La jornada arrancó en la mañana con una misa de campaña que dio inicio a un día marcado por la convivencia. Los productos de proximidad fueron protagonistas en una comida gratuita que se prolongó hasta bien entrada la tarde y que estuvo amenizada por música tradicional.

Según explican desde la organización, esta cita supone una oportunidad para reforzar los lazos entre los miembros de la comunidad y rendir homenaje a las personas mayores, reconociendo su papel en la vida del municipio.